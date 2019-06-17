«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую таруРБК 07:35

с чего всё началось

Компания «Магнит» начала тестировать прием использованных алюминиевых банок и ПЭТ-бутылок объемом от 0,25 до 2 л в шести магазинах в Москве, Красногорске и Краснодаре. Об этом говорится в сообщении ретейлера, поступившем в РБК.

Происшествия В районе Речного вокзала в Москве локализовали пожар на складе Пожарные локализовали возгорание склада в районе Речного вокзала на площади 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Армия и оружие Муженко рассказал, как авиация ВСУ обстреляла батальон «Донбасс» Бывший начальник генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко рассказал, как в самом начале так называемой «антитеррористической операции» (АТО) на юго-востоке страны украинская авиация по ошибке обстреляла своих же - автоколонну добровольческого батальона «Донбасс».

Общество Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.

Энергетика Два немецких НПЗ начали получать чистую нефть по «Дружбе» Немецкие нефтеперерабатывающие заводы Schwedt и Leuna начали получать чистую нефть, которая поставляется по трубопроводу «Дружба».

Происшествия Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым Скончался бывший глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, который был фигурантом в деле о коррупции.

Экономика Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности В России возможен "социальный взрыв" в связи с уровнем бедности, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Происшествия Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.

Экономика ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человек По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек.

Здоровье Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.

Экономика «Китайские свиньи» оставили европейский банк без дохода Причиной послужило высказывание аналитика банка о «китайских свиньях», которое многие в стране сочли оскорблением.

Здоровье Трудности роста В российской медицинской промышленности уже несколько лет реализуется курс на импортозамещение.

Армия и оружие Reuters сообщил об отправке дополнительных войск США на Ближний Восток США намерены отправить дополнительные силы на Ближний Восток в ответ на «угрозу» со стороны Ирана, который якобы причастен к атакам на танкеры в Оманском заливе.

Происшествия Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде 24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.

Авто Kia назвала дату старта продаж седана Kia K3 PHEV Моторная гамма стандартного Kia K3 включает 1,5-литровый 115-сильный "атмосферник" и турбомотор объемом 1,4 литра мощностью 130 л.с. Старт продаж Kia K3 PHEV намечен на июль текущего года.

Шоу-бизнес Ксения Собчак обиделась на Светлану Бондарчук из-за фото Раскол в отношениях был спровоцирован тем, что Светлана якобы без согласия Ксении опубликовала ее фото на обложке глянцевого издания «HELLO!», главным редактором которого она является, где светская львица была запечатлена со своим новым кавалером, Константином Богомоловым, с которым у нее сейчас развивается бурный роман, ставший даже причиной развала ее собственного брака с Максимом Виторганом.

Политика Тимошенко обвинила Гройсмана в попытке обанкротить ГТС Украины Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, а также главу компании «Нафтогаз» Андрея Коболева в попытках довести до банкротства газотранспортную систему (ГТС) страны.

Политика ВЦИОМ снова зафиксировал снижение рейтинга доверия Путину Новую методику ВЦИОМ начал использовать в мае после того, как был зафиксирован рекордно низкий уровень доверия Путину - 31,7%.

Армия и оружие В Ле-Бурже показали европейский истребитель пятого поколения NGF Новейший европейский истребитель пятого поколения Next Generation Fighter (NGF), разрабатываемый в рамках международной программы FCAS (Future Combat Air System), впервые представлен официально на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне (Paris Air Show 2019), передает корреспондент ТАСС с места события.

Происшествия В Boeing извинились перед семьями жертв крушений самолетов 737 MАX Вице-президент по маркетингу Boeing Commercial Airplanes Рэнди Тинсет принес извинения семьям людей, погибших при крушении самолетов Boeing 737 МАХ авиакомпаний Lion Air и Ethiopian Airlines, передает Associated Press.

Авто Toyota Land Cruiser лишат двигателей V8 Внедорожник Toyota Land Cruiser следующего поколения лишат восьмицилиндровых двигателей.