Общество
«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую таруРБК 07:35
Компания «Магнит» начала тестировать прием использованных алюминиевых банок и ПЭТ-бутылок объемом от 0,25 до 2 л в шести магазинах в Москве, Красногорске и Краснодаре. Об этом говорится в сообщении ретейлера, поступившем в РБК.
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с чего всё началось
Торговая сеть «Магнит» начнет прием алюминиевых банок и пластиковых бутылок совместно с пивоваренной компанией AB InBev Efes, говорится в сообщении компании.Lenta.ru09:48
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В «Магнитах» начали принимать использованные пластиковые бутылки и алюминиевые банки
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