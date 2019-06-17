«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую таруРБК 07:35

с чего всё началось

Компания «Магнит» начала тестировать прием использованных алюминиевых банок и ПЭТ-бутылок объемом от 0,25 до 2 л в шести магазинах в Москве, Красногорске и Краснодаре. Об этом говорится в сообщении ретейлера, поступившем в РБК.

Происшествия После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ 12 июня сотрудники завода записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись на задержки зарплаты.

Происшествия Глава Пензенской области заявил о стабилизации ситуации в Чемодановке Глава Пензенской области Иван Белозерцев заявил о стабилизации ситуации в селе Чемодановка, где произошла массовая драка.

Энергетика Бензин в России за неделю подорожал на 11 копеек Средняя розничная цена бензина марки Аи-92 повысилась на 12 копеек, до 42,09 рубля за литр, Аи-95 подорожал на 13 копеек, до 45,43 рубля за литр, а Аи-98 — на 3 копейки, до 50,94 рубля за литр.

Политика Зеленский и Макрон договорились о новой встрече «нормандской четверки» По результатам переговоров, президенты договорились о проведении в ближайшее время встречи внешнеполитических советников стран "нормандского формата" - Украина, Россия, Германия, Франция.

Армия и оружие Китай выразил восхищение «дерзким сигналом» России в адрес НАТО Как пишут китайские эксперты на информационном портале Sohu, корабли Балтийского флота осуществили «дерзкие, но весьма эффективные» маневры противодействия НАТО.

Происшествия Экс-глава Свердловской железной дороги найден мертвым Экс-начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Миронов найден мертвым в своем доме. Об этом сообщает источник «РБК Екатеринбург».

Происшествия Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".

Политика Орешкин прокомментировал назначение Бабича своим замом Глава Минэкономразвития Максим Орешкин с юмором отреагировал на назначение экс-посла РФ в Белоруссии Михаила Бабича своим замом.

Общество Мурманская область поднялась в рейтинге благосостояния семей Стоит отметить, что Мурманская область улучшила показатели в общероссийском рейтинге. По итогам 2017 года регион занимал 12-ю строчку.

Происшествия В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.

Шоу-бизнес Екатерина Климова подала на развод По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.

Общество Бедных россиян с огородом захотели лишить господдержки Речь идет о тех россиянах, которые имеют огород или свободную жилую площадь. Об этом пишет газета "Известия".

Экономика Средний размер ипотечного кредита в РФ в I квартале вырос на 17% Средний размер ипотечного кредита в России увеличился в январе - марте 2019 года на 17,3% (на 350,6 тыс. руб.) по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2,38 млн руб. Такие данные, основанные на информации от 4 тыс. российских кредиторов, представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) в понедельник.

Происшествия В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.

Общество PR-директор Бари Алибасова подтвердил выписку продюсера из больницы Пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин сообщил, что музыкальный продюсер точно выписан из НИИ имени Склифосовского.

Происшествия В парижской пиццерии посетительницу напоили моющим средством В пиццерии в самом центре Парижа посетительнице принесли в графине вместо заказанного напитка средство для мытья посуды.

Политика Команда Порошенко рассорилась с премьером и обвинила его в предательстве Ранее 17 июня Гройсман назвал «Европейскую солидарность» старой партией, которая должна уйти в прошлое.

Шоу-бизнес Шаляпин и Цымбалюк-Романовская опубликовали пикантные кадры из ванной Видеоролик с пикантными кадрами из ванной опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram Шаляпин.

Авто Tesla запустила продажи автомобилей Tesla Model 3 с пробегом На сайте американской марки появились в продаже подержанные электрокары Tesla Model 3. На официальном сайте Tesla теперь доступны подержанные автомобили марки, при этом изначально такая услуга была доступна только для жителей области залива Сан-Франциско.

Происшествия Над зданием муниципалитета в Швеции подняли флаг СССР Неизвестные вывесили флаг Советского Союза над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю в понедельник, 17 июня.

Футбол Легенда «Ромы» Тотти покинул клуб Экс-футболист итальянской "Ромы" Франческо Тотти, ставший по окончании профессиональной карьеры техническим директором клуба, принял решение оставить пост.

Политика Экс-президент Египта Мухаммед Мурси умер в суде Мухаммед Мурси был президентом Египта с 2012 по 2013 годы и был отстранен от власти в результате военного переворота.

Энергетика В России с 1 июля на $10,1 снизится экспортная пошлина на нефть В России с 1 июля на $10,1 снизится экспортная пошлина на нефть и составит $100,3 за тонну, сообщает пресс-служба Минфина.