Общество
«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую таруРБК 07:35
Компания «Магнит» начала тестировать прием использованных алюминиевых банок и ПЭТ-бутылок объемом от 0,25 до 2 л в шести магазинах в Москве, Красногорске и Краснодаре. Об этом говорится в сообщении ретейлера, поступившем в РБК.
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В «Магнитах» начали принимать использованные пластиковые бутылки и алюминиевые банки
Кубанские новости08:12
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 09:23, Вашингтон
Происшествия
СК возбудил дело о домогательствах сотрудника полиции к подчиненным
Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело против заместителя начальника отдела полиции «Чебаркульский» Рифа Биктимирова из-за домогательств к подчиненным, передает «РИА Новости».
Обновлено в 08:43
Культура
Экстренно госпитализирован Александр Калягин
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
Поисковики Северного флота нашли останки немецкого солдата
На территориях, где проходили бои советско-финской и Великой Отечественной войны, поисковым отрядам удалось найти останки немецкого солдата.
Обновлено в 09:02
Экономика
Россияне тратят почти треть доходов на еду
Сегодня, 17 июня 2019 года, стало известно, что 21,1 тысячи из 66,6 тысячи рублей доходов в мае россияне тратили на еду (31,6%).
Обновлено в 07:04
Футбол
Руководство «ПСЖ» уверено, что Мбаппе останется в клубе
Руководство «ПСЖ» уверено в том, что парижскому клубу удастся сохранить нападающего Килиана Мбаппе в составе команды.
Обновлено в 08:07
Наука
Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа
Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.
Обновлено в 07:16
Экономика
Средний размер ипотечного кредита в РФ в I квартале вырос на 17%
Средний размер ипотечного кредита в России увеличился в январе - марте 2019 года на 17,3% (на 350,6 тыс. руб.) по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2,38 млн руб. Такие данные, основанные на информации от 4 тыс. российских кредиторов, представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) в понедельник.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес
Бари Алибасов выписан из больницы
Обновлено в 07:45
Политика
Александр Усс прокомментировал ситуацию в лесной отрасли края
Прозвучало, что 45-47 миллиардов рублей от лесной отрасли края украдены и распределены по карманам чиновников.
Обновлено в 05:34
Происшествия
В Петербурге пытались поджечь католическую церковь
Находящуюся на ремонте католическую церковь во имя Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы в Петербурге на Минеральной улице пытались поджечь в понедельник утром при помощи зажигательной смеси, сообщили ТАСС в городском управлении МЧС.
Обновлено в 06:29
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Гаджеты
«Стахановец» выпускает новый продукт для Linux
Компания «Стахановец», российский разработчик системы мониторинга активности персонала, портфельный проект Softline Venture Partners, сообщила о выпуске «Стахановец: Про» - новинке продуктовой линейки, которая полностью совместима с одной из наиболее популярных операционных систем – Linux.
Обновлено в 05:49
Здоровье
Названы пять эмоций, которые сильнее всего подрывают здоровье
Эксперты назвали пять эмоций, подверженность которым может привести к серьезным проблемам со здоровьем, сообщает МедикФорум.
Обновлено вчера в 16:18
Общество
В аэропорту Домодедово установили алкорамки
Аэропорт Домодедово начал проверять своих сотрудников на трезвость с помощью лазерных алкотестеров — устройств для бесконтактной проверки опьянения, передает "Интерфакс".
Обновлено в 06:20
Энергетика
Медведев поручил проверить рост цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проанализировать сообщения о росте цен на бензин в регионах Сибири и Дальнего Востока и принять меры при необходимости.
Обновлено в 08:06
Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата Власова
Обновлено в 05:07
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане
Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес
Пугачева купила место на кладбище
Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:19
Происшествия
В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»
Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево.
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес
Ксения Собчак обиделась на Светлану Бондарчук из-за фото
Вне всяких сомнений, Ксению Собчак и Светлану Бондарчук практически все поклонники и даже самые пронырливые репортеры считали чуть ли не лучшими подругами, а сами они довольно часто вместе появлялись на всевозможных светских раутах и вечеринках, оказывали рядом на празднованиях дней рождений общих друзей и вообще, между ними царила атмосфера полного взаимопонимания.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Из ловившего Голунова УВД массово увольняются сотрудники, сообщили СМИ
Около 50 сотрудников УВД по ЗАО написали рапорты об увольнении, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 07:54
Кино
Появился первый кадр из «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Жена Гогена Солнцева оставила мужа без элитного алкоголя
Пожилая супруга Гогена Солнцева оставила его без элитного алкоголя.
Обновлено в 02:50
Общество
Более 600 тысяч вопросов поступило на прямую линию с Путиным
Более 600 тыс. вопросов поступило на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдёт в четверг, 20 июня.
Обновлено в 06:10
Авто
Объявлены все цены на новый кросс-купе Renault Arkana
Базовая версия Renault Arkana Life оснащена 114-сильным двигателем 1.6 литра, 5-ступенчатой механической коробкой передач и имеет привод только на передние колёса.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Суд оставил под арестом министра лесного комплекса Иркутской области
Иркутский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу министра лесного комплекса Приангарья Сергея Шеверды, который находится под арестом по обвинению в превышении должностных полномочий, и оставил меру пресечения без изменений, сообщает пресс-служба суда.
Обновлено в 08:49
Экономика
«Россети» предложили повысить тариф ФСК в четыре раза
Глава "Россетей" Павел Ливинский предложил правительству за три года в четыре раза увеличить тариф для прямых потребителей Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными электросетями), следует из его письма вице-премьеру Дмитрию Козаку от 28 мая (есть у "Ъ").
Обновлено вчера в 18:31
Общество
В России введут маркировку продуктов питания «Светофор»
Отмечается, что ГОСТ на маркировку продуктов питания по типу «Светофор» будет действовать на территории стран, входящих в Евразийский совет по стандартизации, — России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Обновлено в 06:09