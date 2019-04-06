Экономика

«Магнит» хочет полностью купить «Ленту»Арбуз вчера в 04:30

Что касается поступившего предложения «Магнита», то, как отметили в «Ленте», независимые директора компании попросили «Магнит» подтвердить, желает ли он провести сделку с «Лентой» в свете того, что «Севергрупп» согласилась приобрести примерно 42% «Ленты» и внести ясность в отношении сроков такой сделки.
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Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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По информации издания, антифашисты приехали в столицу на фестиваль. Причины задержания на данный момент неизвестны.
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