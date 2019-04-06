Экономика
«Магнит» хочет полностью купить «Ленту»Арбуз вчера в 04:30
Что касается поступившего предложения «Магнита», то, как отметили в «Ленте», независимые директора компании попросили «Магнит» подтвердить, желает ли он провести сделку с «Лентой» в свете того, что «Севергрупп» согласилась приобрести примерно 42% «Ленты» и внести ясность в отношении сроков такой сделки.
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Политика
Песков обозначил цели встречи Путина с президентом Эстонии
Обновлено в 02:56
Происшествия
МВД Петербурга проводит проверку по заявлению о стрельбе по подростку
Проверку по заявлению о стрельбе по подростку 15-ти лет проводит полиция Санкт-Петербурга.
Обновлено в 07:11
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019
Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено в 05:51
Политика
Медведев оценил предложение внести поправки в Конституцию
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал слова спикера Государственной думы Вячеслава Володина о возможности дополнения Конституции России положением об участии Госдумы в формировании правительства.
Обновлено в 10:13
Политика
Замглавы МИД России провёл разговор с ливийским маршалом Хафтаром
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провёл телефонный разговор с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром.
Обновлено в 10:19
Политика
Названо условие, при котором Зеленский пожмет руку Порошенко
В случае честного проигрыша во втором туре выборов на Украине шоумен и лидирующий кандидат в президенты Владимир Зеленский пожмет руку своему сопернику — действующему главе государства Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Происшествия
В Домодедове эвакуировали Boeing, готовившийся улететь в Токио
В столичном аэропорту Домодедово эвакуировали пассажиров самолета Boeing Dreamliner японской авиакомпании Japan Airlines.
Обновлено в 11:12
Общество
Во Франции в субботу пройдут новые протесты «желтых жилетов»
"Желтые жилеты" в большинстве своем остались недовольны этими мерами и продолжили по субботам выходить на улицы в знак протеста, однако акции были уже менее массовыми.
Обновлено вчера в 08:55
Политика
Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД
Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 10:36
Происшествия
Бывшего замминистра культуры обвинили в создании ОПС
Обновлено в 10:08
Политика
Депутат сейма сравнил отстранение Ушакова в Риге с репрессиями Сталина
Депутат Сейма от фракции «Согласие», бывший министр образования Латвии Вячеслав Домбровский крайне негативно высказался о решении министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце отстранить Нила Ушакова от должности мэра Риги.
Обновлено в 10:59
Гаджеты
Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн
Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на $1 млн, обменивая поддельные iPhone на настоящие, а после продавая последние.
Обновлено вчера в 16:07
Общество
Стало известно об активизации молодежных группировок в России
Родители обеспокоены заметным ростом числа молодежных группировок в российских школах, заявили представители двух общественных организаций – «Родительское собрание» и Национальный родительский комитет (НРК).
Обновлено в 05:10
Политика
Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики и алкоголь
Обновлено вчера в 03:32
Общество
Названы самые популярные имена российских новорожденных
Женское имя София стало самым популярным в 21 регионе, а на втором месте оказалось имя Анастасия, которым чаще всего называли девочек в 10 регионах.
Обновлено вчера в 01:36
Общество
Минздрав предлагает наказывать за призыв к отказу от прививок
В ведомстве готовят законопроекты, запрещающие распространять информацию с призывами к отказу от вакцинации.
Обновлено вчера в 12:58
Музыка
Децл посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда»
Российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда» музыкальной премии «ЖАРА Music Awards».
Обновлено в 08:49
Политика
Парламент Словакии по ошибке запретил исполнение иностранных гимнов
Исполнение гимнов разрешается теперь только на мероприятиях с участием официальных иностранных делегаций.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Москвич купил две пачки сока за 1 млн рублей
Мошенники убедили его, что для лечения необходимо приобрести лекарство стоимостью в 1 млн рублей.
Обновлено в 10:17
Политика
Ассанж потребовал от Швеции возмещения судебных расходов
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, с 2012 года находящийся в здании эквадорского посольства в Лондоне, потребовал от Швеции более 9 млн крон (около $1 млн) на покрытие судебных расходов по расследованию обвинений, выдвинутых в его адрес.
Обновлено в 06:57
Политика
На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву
Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия
В Германии задержан подозреваемый в отправке писем с угрозами
В Германии задержан подозреваемый в отправке писем с угрозами в адрес правительственных учреждений от имени «Национал-социалистического наступления», передает канал n-tv 5 апреля.
Обновлено вчера в 06:11
Происшествия
В Москве задержали 20 антифашистов из Санкт-Петербурга
По информации издания, антифашисты приехали в столицу на фестиваль. Причины задержания на данный момент неизвестны.
Обновлено в 07:33
Политика
США: Арест Гуайдо в Венесуэле станет последней ошибкой Мадуро
В начале апреля Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо депутатской неприкосновенности, вскоре по факту того, что оппозиционер незаконно объявил себя временным президентом страны, было возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес
Стас Михайлов заболел и перенес концерт
Ранее сообщалось, что произошел скандал с концертом Стаса Михайлова.
Обновлено в 08:57
Политика
Скабеева ответила на слухи о своем увольнении
Ведущая Ольга Скабеева прокомментировала информацию об увольнении с телеканала "Россия 1". Согласно порталу IReactor, журналистка, отвечая на соответствующий вопрос коллег, лишь рассмеялась, признавшись, что впервые об этом слышит.
Обновлено в 10:01