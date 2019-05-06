Происшествия
Магистральный газопровод загорелся на УралеРБК вчера в 13:45
На магистральном газопроводе Ямбург — Поволжье в Свердловской области произошел разрыв и последовавшее за этим возгорание. Об этом говорится в сообщении (*.pdf) ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.
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В Свердловской области загорелся магистральный газопровод «Газпрома» Ямбург-Поволжье
Эхо Москвывчера в 18:06
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Работы по созданию первого российского атомного авианосца начнутся в 2023 году.
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Министерство юстиции США выпустило новую версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, чтобы объяснить причину удаления некоторых данных из первой версии документа, пишет BuzzFeed.
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
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