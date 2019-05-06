Происшествия

Магистральный газопровод загорелся на УралеРБК вчера в 13:45

На магистральном газопроводе Ямбург — Поволжье в Свердловской области произошел разрыв и последовавшее за этим возгорание. Об этом говорится в сообщении (*.pdf) ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.
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В Свердловской области загорелся магистральный газопровод «Газпрома» Ямбург-Поволжье

Эхо Москвывчера в 18:06

В МВД назвали возможную причину аварии на газопроводе на Урале

RT на русскомвчера в 14:50

На севере Свердловской области взорвался и загорелся газопровод

Екатеринбург Онлайнвчера в 14:13

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РБКвчера в 15:29

Магистральный газопровод «Газпрома» Ямбург-Поволжье загорелся на Урале

Интерфаксвчера в 13:14

В МВД назвали предварительную причину прорыва газопровода в Свердловской области

ТАССвчера в 14:28
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Авто

Уникальный пикап Bentley продадут на аукционе

Обновлено вчера в 14:22
Происшествия

«Ъ» назвал приоритетную версию крушения SSJ-100

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Хоккеисты сборной России отметили победу в Евротуре в бане

Накануне сборная России провела заключительный матч Евротура с чехами, завершив его победой со счетом 4:1. Еще раньше сборную досрочно признали победителем Еврохоккейтура.
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Речь идет о сумме в 153 млрд рублей по итогам 2018 года, говорится в отчете ведомства («Известия» ознакомились с документом).
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Инфляция в России за неделю с 23 по 29 апреля осталась на уровне 0,1 процента.
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Гаттузо был оскорблен игроком, отказавшимся выходить на замену

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо в матче 35 тура чемпионата Италии по футболу против "Болоньи" получил в свой адрес ряд оскорблений со стороны игрока клуба Тиему Бакайоко.
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Стюардесса сгоревшего в Шереметьеве самолета рассказала об аварии

Бортпроводница Татьяна Касаткина, которая летела в потерпевшем аварию в московском аэропорту Шереметьево пассажирском самолете Sukhoi Superjet-100, рассказала о некоторых обстоятельствах катастрофы.
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Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца

Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.
Обновлено вчера в 09:54
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Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
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Диана Шурыгина опубликовала снимок топлес

Диана Шурыгина показала фотографию, на которой позирует вместе с супругом около зеркала.
Обновлено вчера в 16:00
Политика

На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией

Киев из-за падения объемов торговли с Россией понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.
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Стриженова с детьми попала в ДТП

Обновлено вчера в 15:31
Армия и оружие

Между Израилем и палестинцами в секторе Газа достигнуто перемирие

Израиль и сектор Газа в понедельник заключили перемирие после двух дней взаимных обстрелов.
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Обновлено вчера в 22:55
Происшествия

В авиакатастрофе в Шереметьево выжили 37 человек

Напомним, лайнер, названый в честь народного поэта Башкортостана Мустая Карима, направлялся из Москвы в Мурманск.
Обновлено 05 мая в 23:10
Хоккей

«Бостон» обыграл «Коламбус» в борьбе за полуфинал Кубка Стэнли

В одном из противостояний "Бостон Брюинз" в шестом матче серии одержал победу над "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 3:0 и пробился в следующий этап плей-офф.
Обновлено вчера в 22:21
Общество

Пострадавшим от пожаров в Забайкалье построят или купят жилье

Правительство выделило из резервного фонда 55,3 млн руб. пострадавшим от природных пожаров в Забайкальском крае.
Обновлено вчера в 22:59
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«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству

Обновлено вчера в 16:56
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Татьяна Васильева намеревается провести эксгумацию тела Ирины Цывиной

Обновлено вчера в 10:53
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:19
Политика

Россиян перестали интересовать аресты высокопоставленных чиновников

Треть россиян испытывает удовлетворение от новостей об аресте высокопоставленных чиновников, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на опрос «Левада-центра».
Обновлено вчера в 20:43
Политика

В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду

Минприроды России готовится запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:10
Религия

Православные христиане отмечают Радоницу

Православные христиане отмечают Радоницу — день поминовения усопших.
Обновлено вчера в 23:36
Общество

Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда

Российская писательница, переводчица и эссеист Елена Чижова в интервью Neue Zurcher Zeitung заявила, что глава СССР Иосиф Сталин является одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:46
Общество

Генеральная репетиция парада Победы пройдет на Красной площади

Более 13 тыс. военных, свыше 130 единиц техники и 74 самолета и вертолета примут участие во вторник в генеральной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве.
Обновлено вчера в 17:22
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Обновлено вчера в 13:56
Кино

Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе

Зрители популярного телевизионного сериала «Игра престолов» обратили внимание на ляп, который команда HBO пропустила в эфир.
Обновлено вчера в 14:01
Происшествия

Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки 10 новых самолетов SSJ100

Российская авиакомпания «Ямал» отказалась от планов закупить 10 отечественных самолетов Sukhoi Superjet 100 после авиапроисшествия в «Шереметьево» 5 мая, в результате которого погиб 41 человек.
Обновлено вчера в 17:23
Политика

США отзывают своего посла с Украины

Чрезвычайный и полномочный посол США на Украине Мари Йованович 20 мая завершает работу на своей должности, сообщает украинское издание ZN.UA со ссылкой на дипломатические источники.
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия

Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипаж

Житель Мурманска Михаил Савченко поблагодарил экипаж загоревшегося Superjet 100, наземные службы, психологов, следователей за профессиональные действия.
Обновлено вчера в 08:12
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