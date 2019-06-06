Экономика
Магазины сети «Перекресток» начнут принимать пластиковые бутылкиРЕН ТВ 10:47
Отмечается, что в московских магазинах X5 установят автоматы по приему использованной пластиковой тары у населения. На начальном этапе пилотного проекта покупатели, которые сдают пластиковую тару в фандоматы в "Перекрестке" и "Карусели", будут получать скидку на новую продукцию.
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