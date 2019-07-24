Экономика
Магазины пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежейРидус 03:34
Крупный ретейл может отказаться от участия в системе быстрых платежей (СБП) из-за высоких тарифов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
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с чего всё началось
Крупный ритейл может отказаться от участия в проекте Центробанка – Системе быстрых платежей (СБП), которая, в частности, позволит расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов. Бизнес не устраивают названные ЦБ тарифы в 0,2–0,7% от суммы оплаченных через СБП покупок и услуг.Ведомостивчера в 17:41
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