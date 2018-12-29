НДС в чеке указан в соответствии с обновленным законодательством — 20%. В самом «восточном» магазине сети «Магнит», в Красноярске, в чеке также указан НДС в размере 20%. Продавец пробил покупателю мандарины и конфеты.

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