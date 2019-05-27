Магазины могут обязать принимать у россиян бутылки по 5–7 рублейНТВ вчера в 03:40

Ввести обязательный прием тары предложили представители "Справедливой России". Они считают, что ритейлеры должны платить населению по 5–7 рублей за пустую бутылку, пояснил «Известиям» замглавы фракции «СР» в нижней палате Олег Нилов.

с чего всё началось

Инициаторами предложения стали представители «Справедливой России». По словам депутата Олега Нилова, 80% мусора можно переработать. Но на сбор отходов россиян надо материально мотивировать и, как раньше, платить за сданные бутылки — примерно 5–7 рублей за каждую.

Магазины могут обязать принимать у россиян бутылки по 5–7 рублей

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