Экономика

Магазины могут обязать принимать у россиян бутылки по 5–7 рублейНТВ вчера в 03:40

Инициаторами предложения стали представители «Справедливой России». По словам депутата Олега Нилова, 80% мусора можно переработать. Но на сбор отходов россиян надо материально мотивировать и, как раньше, платить за сданные бутылки — примерно 5–7 рублей за каждую.
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с чего всё началось

Иногда они возвращаются: торговые сети обяжут принимать бутылки

Ввести обязательный прием тары предложили представители "Справедливой России". Они считают, что ритейлеры должны платить населению по 5–7 рублей за пустую бутылку, пояснил «Известиям» замглавы фракции «СР» в нижней палате Олег Нилов.
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