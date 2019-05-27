Экономика
Россияне смогут заработать на сдаче бутылокИнвест-Форсайт вчера в 06:00
Как известно, практика сдачи бутылок существовала в СССР, особенно распространившись в 1970-е годы. Тогда в стране стало появляться множество пунктов приема тары: бутылки не сдавались непосредственно в магазины, как планируется сделать сейчас.
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с чего всё началось
В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин. Минприроды, Минпромторг и Минэкономразвития должны проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары. Такое поручение ведомствам дал премьер-министр Дмитрий Медведев.Известия26 мая в 17:02
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Торговые сети сыграют в бутылочку: Со следующего года магазины могут начать платить покупателям за пустую тару
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В «Справедливой России» рассказали о трудностях в возрождении сбора стеклотары
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