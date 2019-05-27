Россияне смогут заработать на сдаче бутылокИнвест-Форсайт вчера в 06:00

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин. Минприроды, Минпромторг и Минэкономразвития должны проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары. Такое поручение ведомствам дал премьер-министр Дмитрий Медведев.

с чего всё началось

Как известно, практика сдачи бутылок существовала в СССР, особенно распространившись в 1970-е годы. Тогда в стране стало появляться множество пунктов приема тары: бутылки не сдавались непосредственно в магазины, как планируется сделать сейчас.

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