Экономика

Россияне смогут заработать на сдаче бутылокИнвест-Форсайт вчера в 06:00

Как известно, практика сдачи бутылок существовала в СССР, особенно распространившись в 1970-е годы. Тогда в стране стало появляться множество пунктов приема тары: бутылки не сдавались непосредственно в магазины, как планируется сделать сейчас.
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Иногда они возвращаются: торговые сети обяжут принимать бутылки

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин. Минприроды, Минпромторг и Минэкономразвития должны проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары. Такое поручение ведомствам дал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Известия26 мая в 17:02

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Торговые сети сыграют в бутылочку: Со следующего года магазины могут начать платить покупателям за пустую тару

Комсомольская правдавчера в 08:36

Экономия на бутылках. Как россияне смогут зарабатывать на пустой таре

Телеканал 360°вчера в 08:32

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин

RT на русскомвчера в 01:38

В «Справедливой России» рассказали о трудностях в возрождении сбора стеклотары

Интерфаксвчера в 06:40

В России магазины могут обязать принимать бутылки, сообщили СМИ

РИА Новостивчера в 01:43

Ассоциация производителей стеклянной тары одобрила прием бутылок у россиян

Известиявчера в 08:14

Власти предложат россиянам сдавать бутылки

URA.Ru26 мая в 20:58
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Хоккей

«Вашингтон» начал проверку из-за скандального видео с Кузнецовым

Клуб "Вашингтон Кэпиталз" начал собирать факты, связанные с видео, на котором запечатлены форвард команды НХЛ и сборной России по хоккею Евгений Кузнецов и неизвестное вещество белого цвета.
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Экономика

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Происшествия

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В России изменились правила обязательного медстрахования

В России вступают в силу новые правила обязательного медстрахования. Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения от 17 мая.
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Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс

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Армия и оружие

Израиль атаковал ракетную установку в Сирии

Обновлено вчера в 15:18
Происшествия

Авиакомпании попросили Минтранс проверить Superjet 100

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) написала министру транспорта Евгению Дитриху письмо с просьбой провести оперативную проверку Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) на соответствие сертификационным требованиям.
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Происшествия

В Южно-Сахалинске эвакуировали вокзал и аэропорт

Обновлено вчера в 21:00
Общество

На смолянина составили протокол о неуважении к власти из-за картинки с Путиным под новостью о штрафе за неуважение к власти

В отношении жителя Смоленска Сергея Командирова составили административный протокол по статье о неуважении власти (части 3 статьи 20.1 КоАП) за изображение президента Владимира Путина с нецензурной подписью.
Обновлено вчера в 16:02
Общество

В Приморье почти пять тысяч человек остались без света из-за циклона

Около 4,9 тысячи человек остались без света после аварий на сетях в Приморье из-за мощного циклона, сообщается в ситуационной справке Минэнерго РФ.
Обновлено вчера в 19:48
Происшествия

В Дагестане изъяли миллион пачек поддельных сигарет

Дагестанские полицейские совместно с ФСБ перекрыли канал поставки в Россию контрафактных сигарет из-за рубежа, правоохранители изъяли две фуры с поддельными пачками, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:25
Политика

Китай полностью прекратил закупку иранской нефти

Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
Обновлено вчера в 23:32
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Армия США заказала российские патроны

Обновлено вчера в 02:43
Происшествия

В одесской колонии подняли бунт

Обновлено вчера в 09:22
Политика

Минобороны хочет ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России предложило ужесточить правила призыва в армию на срочную службу путем изменения процедуры прохождения медицинской комиссии в военкоматах.
Обновлено 26 мая в 21:50
Кино

Режиссер оскандалившегося в Каннах фильма Кешиш спаивал актеров

Источники изданий Midi Libre и Le Figaro рассказали о методах работы режиссера Абделатифа Кешиша во время съемок фильма «Мектуб, моя любовь 2». Премьера фильма Кешиша состоялась на 72-м Каннском кинофестивале.
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Общество

В США у анаконды появилось потомство без участия самца

Обновлено вчера в 16:28
Происшествия

В отеле рядом с трупами родителей нашли истощенную 6-месячную девочку

Ребенок провел без еды и воды трое суток В США полугодовалая девочка провела три дня в отеле рядом с трупами своих родителей и едва не умерла сама.
Обновлено в 00:32
Спорт

Гимнастка Семенова дисквалифицирована на 2 года за допинг

Обновлено вчера в 14:21
Футбол

«Атлетико» подпишет защитника «Порту» за 20 млн евро

30-летний бразилец перейдёт в мадридский клуб за 20 млн евро.
Обновлено вчера в 21:31
Армия и оружие

Военный эксперт заявил об «уязвимости» С-500

Новейшие российские комплексы ПВО С-500 "Прометей", которые еще находятся на стадии разработки, уязвимы и могут быть легко уничтожены, если их не прикрыть системами малой и средней дальности, пишет в газете "Известия" военный эксперт, главный редактор журнала "Экспорт вооружения" Андрей Фролов.
Обновлено вчера в 17:50
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Скворцова назвала популизмом идею объединения ПФР, ФОМС и ФСС

Минздрав выступает против идеи объединения ПФР, ФСС и ФОМС, рассказала «Известиям» министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:32
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Во Владивостоке подпорная стена упала на припаркованные автомобили

Ночью во Владивостоке на улице Ладыгина, 11 на три припаркованных автомобиля упала подпорная стенка.
Обновлено вчера в 21:16
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12 финалистов шоу «Ты супер!» получили по собственной квартире

Друг шоу «Ты супер!» каждому из финалистов решил подарить по квартире в городах, где они живут.
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Экономист фонда Якунина выявил зависимость счастья от числа миллиардеров

«Определенная степень неравенства в распределении богатства и доходов оказывает положительное воздействие на ощущение счастья, особенно в странах с низким уровнем дохода», — резюмирует экономист.
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Авто

УАЗ добавил новые опции во внедорожник УАЗ Патриот

Обновлено вчера в 06:10
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После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек

27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
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Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»

Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
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