Общество

Магазины Fix Price появятся в отделениях «Почты России»ПРАЙМ 02:19

"Почта России" разместит в своих отделениях точки продаж сети Fix Price, пишет РБК со ссылкой на источник на рынке ритейла. Эту информацию подтвердил изданию представитель почтового оператора.
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«Почта России» решила подзаработать на ширпотребе

Lenta.ru06:49

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ТАСС05:33

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РБК: В отделениях «Почты России» могут появиться точки Fix Price

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В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price

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