Общество
Магазины Fix Price появятся в отделениях «Почты России»ПРАЙМ 02:19
"Почта России" разместит в своих отделениях точки продаж сети Fix Price, пишет РБК со ссылкой на источник на рынке ритейла. Эту информацию подтвердил изданию представитель почтового оператора.
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 18:32, Ашберн
Политика
Украина расширила список запрещенных для импорта российских товаров
Проект постановления «О внесении изменений в перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, происходящих из Российской Федерации» утвержден в ходе заседания правительства Украины.
Обновлено в 05:46
Энергетика
США возобновили поставки венесуэльской нефти
Соединённые Штаты возобновили поставки нефти из Венесуэлы спустя три недели нулевых закупок.
Обновлено в 14:48
Авто
Toyota вывела на домашний рынок новый кроссовер Toyota RAV4
Пятое поколение RAV4 на российском рынке должно появится до конца года.
Обновлено в 17:24
Происшествия
Абызов пытался снять средства со своего счета до их ареста
Как сообщил в среду на заседании Мосгорсуда представитель СК, Абызов пытался скрыть эти средства, находившиеся на банковском счете, перед их арестом.
Обновлено в 04:38
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Происшествия
В Ингушетии полицейские застрелили напавшего на людей медведя
Сотрудники полиции в Ингушетии застрелили медведя, который сбежал из вольера в городском парке и напал на двух местных жителей, сообщает региональное МВД.
Обновлено в 15:07
Авто
Эксперты из Германии оценили российское топливо
Обновлено в 04:50
Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Происшествия
В Петербурге полиция открыла огонь для задержания водителя без прав
Сотрудник полиции выстрелил несколько по колесам микроавтобуса для задержания водителя, нарушившего правила дорожного движения в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 17:07
Шоу-бизнес
Принц Уильям подаст в суд на издание, обвинившее его в измене
Адвокаты принца Уильяма сообщили о намерениях королевского внука подать в суд на прессу.
Обновлено в 12:36
Футбол
Transfermarkt собрал российскую сборную U21 из самых дорогих игроков
Портал о трансферах и стоимости футболистов Transfermarkt собрал символическую сборную U21 из самых дорогих российских футбольных талантов.
Обновлено в 15:16
Путешествия
Федор Конюхов попал в новый шторм и гребет голодным
Обновлено в 16:44
Политика
Россельхознадзор запретил поставки яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор запретил ввоз в Россию яблок и груш через Белоруссию.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 12:46
Авто
АвтоВАЗ оставил Lada Vesta без сигнализации
Компания АвтоВАЗ прекратила установку штатной сигнализации на все модификации автомобиля Lada Vesta.
Обновлено в 06:26
Экономика
Переход на низкооплачиваемую работу грозит миллионам россиян
Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) провели исследование и выяснили, что примерно трем миллионам россиян грозит переход на низкооплачиваемую работу.
Обновлено в 02:34
Технологии
Названы сроки старта серийного производства новейшего вертолета VRT500
Серийное производство российского вертолета VRT500 будет налажено в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолеты России».
Обновлено в 13:35
Хоккей
Овечкин против «кучи придурков»: гид по первому раунду плей-офф НХЛ
Упорство и командная игра "Харрикейнз" позволили "куче придурков" выйти в первый плей-офф с 2009-го года.
Обновлено в 17:18
Политика
«Ну, вали»: Соловьев предложил украинскому эксперту покинуть РФ
Телеведущий Владимир Соловьев поспорил с украинским политологом Вячеславом Ковтуном о том, как «хорошо украинцам без русских».
Обновлено в 15:43
Наука
На рассекреченных снимках шпионов U2 нашли следы древних цивилизаций
Ученые из США изучили рассекреченные снимки, сделанные в 1950-1960-е годы самолетами-шпионами U2 в Европе, на Ближнем Востоке, а также в Центральной и Восточной Азии, и обнаружили на них следы древних цивилизаций.
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к домашним родам
В самое ближайшее время герцогиня Сассекская подарит наследника своему мужу, принцу Гарри.
Обновлено в 12:00
Здоровье
4 главных фактора риска гипертонии
Повышенное артериальное давление намного увеличивает риск инсульта.
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Политика
Пенс пытался выгнать из зала Совбеза представителя Венесуэлы
Постпред Венесуэлы само собой не сдвинулся и с места, а Пенс сообщил, что США уже готовят проект резолюции с призывом к ООН признать Гуайдо, за которого никто не голосовал и которого никто не выбирал.
Обновлено в 13:45
Единоборства
Российский борец Владислав Валиев завоевал золото чемпионата Европы
Российский борец вольного стиля Владислав Валиев победил на чемпионате Европы в весовой категории до 86 кг.
Обновлено в 12:46
Общество
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено в 13:01
Общество
Потери тянут на дно
Бюджет поселения в 2019 году составляет всего 28 млн руб. По решению Арбитражного суда Краснодарского края, администрация Черноморского поселения Северского района должна ПАО "ТНС энерго Кубань" 139,7 млн руб. за потери в сетях с июня 2015 года по июль 2017 года, документ опубликован на ресурсе "СПАРК-Интерфакс".
Обновлено в 17:00