Общество
Магазины Fix Price могут появиться в отделениях «Почты России»ФАН 07:49
Торговая сеть планирует продавать в почтовых отделениях непродовольственные товары, в том числе канцелярию, одежду, бытовую химию и предметы домашнего обихода. таким образом, магазины Fix Price могут появиться в отделениях «Почты России».
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