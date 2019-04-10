Магазины Fix Price могут появиться в отделениях «Почты России»ФАН 07:49

Торговая сеть планирует продавать в почтовых отделениях непродовольственные товары, в том числе канцелярию, одежду, бытовую химию и предметы домашнего обихода. таким образом, магазины Fix Price могут появиться в отделениях «Почты России».

Магазины Fix Price могут появиться в отделениях «Почты России»

Политика ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.

Космос Рогозин назначил новый состав Научно-технического совета Роскосмоса Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин утвердил состав и секции нового Научно-технического совета (НТС) корпорации.

Футбол Защитник «Аякса» назвал Роналду хищником Ранее были названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Общество Балерина Волочкова заявила, что россияне не должны обвинять Путина во всех бедах Балерина Анастасия Волочкова посоветовала тем, кто недоволен жизнью в России, уезжать из страны, и обвинила живущих за чертой бедности в том, что они сами виноваты в своих проблемах.

Происшествия Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.

Общество Шантажировавший главу Amazon таблоид выставили на продажу Таблоид National Enquirer, который опубликовал обнаженные фото главы Amazon Джеффа Безоса, выставлен на продажу, передает CNBC.

Шоу-бизнес Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.

Футбол Transfermarkt собрал российскую сборную U21 из самых дорогих игроков Портал о трансферах и стоимости футболистов Transfermarkt собрал символическую сборную U21 из самых дорогих российских футбольных талантов.

Хоккей Профсоюз игроков НХЛ подал апелляцию на дисквалификацию Войнова Профсоюз игроков НХЛ (NHLPA) от имени российского защитника Вячеслава Войнова подал апелляцию на решение НХЛ дисквалифицировать хоккеиста на следующий сезон, сообщает журналист The Athletic Лиза Диллмэн в своем микроблоге в Twitter со ссылкой на заявление NHLPA.

Политика Украинская журналистка Соколова вызвала на дебаты Скабееву Украинская журналистка Янина Соколова вызвала российскую телеведущую Ольгу Скабееву на дебаты.

Политика Более 230 детей погибли в лагере аль-Холь в Сирии На северо-востоке Сирии в лагере аль-Холь погибли более 200 детей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон Виктора Купчишина.

Политика В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.

Шоу-бизнес Алексей Булдаков спасал других, но не берег себя Коллега Булдакова, актриса Наталья Филиппова призналась, что в трудный момент жизни Алексей Иванович спас ее от суицида.

Футбол Манчестер Юнайтед — Барселона 0:1 В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов английский "Манчестер Юнайтед" на поле стадиона "Олд Траффорд" проиграл испанской "Барселоне" со счетом 0:1. Манкунианцы пропустили быстрый гол в начале первого тайма и так и не смогли отыграться.

Космос ОАЭ намерены купить у «Роскосмоса» корабль «Союз» Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют купить у "Роскосмоса" корабль "Союз" и услуги по его запуску.

Экономика Ресторан «Прага» приобрел совладелец Черемушкинского рынка В середине 1990-х годов мэрия Москвы продала "Прагу" группе АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.

Армия и оружие Пистолет «Удав» допустили к серийному производству Межведомственная комиссия, принимающая решение о допуске пистолета "Удав" к серийному производству, завершила работу, сообщил РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов.

Здоровье Россияне боятся заразиться ВИЧ через укусы комаров Отмечается, что каждый шестой россиянин уверен, что заразиться ВИЧ можно через укус комара, одиннадцать процентов считают, что получить вирус можно через пищу или посуду.

Общество Прокуратура Якутии обнаружила свыше 600 нарушений в организации питания детей «Всего прокурорами городов и районов в ходе проверки выявлено свыше 600 нарушений законодательства в сфере организации питания детей, в целях устранения которых принято 275 мер реагирования», - утверждают в ведомстве.