Общество

В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix PriceВедомости 02:59

В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора. Гендиректор Fix Price Дмитрий Кирсанов отказался комментировать изданию эту информацию.
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