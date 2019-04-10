Общество
В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix PriceВедомости 02:59
В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора. Гендиректор Fix Price Дмитрий Кирсанов отказался комментировать изданию эту информацию.
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Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 09:27, Ашберн
Политика
WikiLeaks узнала о слежке за Ассанжем в посольстве Эквадора
Масштабная слежка велась за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем в посольстве Эквадора.
Обновлено в 08:15
Здоровье
Министерство здравоохранения предложило расширить полномочия ФОМС
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) могут наделить полномочиями по мониторингу деятельности страховых медорганизаций.
Обновлено в 08:09
Хоккей
В какой клуб КХЛ может перейти Войнов после дисквалификации в НХЛ
Разбираемся, какие варианты есть у Войнова.
Обновлено в 03:30
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Здоровье
Без врача в Раякоски повторилась трагедия с гибелью пациента
В Раякоски, где нет врача, а фельдшер принимает несколько раз в неделю, произошла трагедия.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Чайка заявил о «безобразии» с пытками в половине регионов
Генпрокуратура во время проверок выявила нарушения при применении силы и спецсредств к заключенным в половине регионов России, сообщил во время выступления в Совете Федерации генпрокурор Юрий Чайка, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:49
Экономика
Shell решила выйти из проекта «Балтийский СПГ»
Обновлено в 07:43
Армия и оружие
Народная милиция ЛНР сбила беспилотник ВСУ
Военнослужащие Народной милиции ЛНР сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ, проводивший разведку в районе села Сокольники.
Обновлено в 07:45
Политика
В Петербурге установили еще одно «надгробие Путина»
Где именно установили новое «надгробие», активисты не уточнили. Новое "надгробие" Путину установили в Петербурге.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес
Дочь Валерии экстренно прооперировали
Дочь певицы Валерии Анну Шульгину экстренно прооперировали. Девушка опубликовала фотографию с капельницей в Instagram.
Обновлено в 05:17
Политика
Медведчук счёл невозможным своё исключение из переговоров по Донбассу
Председатель политсовета украинской политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал сообщения СМИ о своём возможном исключении из переговорного процесса по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 07:54
Политика
Порошенко и Зеленский встретятся с Макроном в Париже
Официальный представитель кандидата в президенты Украины Петра Порошенко Олег Медведев сообщил в среду, что у него есть информация о визите в пятницу в Париж второго кандидата в украинские лидеры Владимира Зеленского для встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 08:26
Кино
Вышел трейлер к фильму «Король Лев»
Компания Walt Disney опубликовала трейлер к киноадаптации культового мультфильма «Король Лев», который вышел в 1994 году.
Обновлено в 08:30
Общество
Российские геймеры заработали 11,6 млрд рублей за 2018 год
В России геймеры заработали 11,6 млрд рублей на пожертвованиях за трансляции прохождений игр и продаже игрового контента.
Обновлено в 08:56
Космос
Ученые впервые представят реальный снимок черной дыры
В среду астрономы всего мира одновременно проведут шесть пресс-конференций, на которых представят первое реальное изображение черной дыры, полученное с помощью телескопа Event Horizon (EHT).
Обновлено 07 апреля в 04:50
Происшествия
В Третьяковке началась реставрация картины Репина
Обновлено в 08:31
Политика
Россельхознадзор запретил ввоз яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии, поскольку не исключает, что под видом белорусской продукции в РФ может поставляться продукция из стран, в отношении которых введены продовольственные санкции.
Обновлено в 05:16
Наука
В Турции найден минойский корабль, доверху нагруженный слитками
В Турции команда подводных археологов обнаружила на морском дне у побережья Анталии торговое судно с грузом медных слитков, затонувшее около 3600 лет назад.
Обновлено в 04:47
Здоровье
Женщина с аномалией внутренних органов скончалась в возрасте 99 лет
Обновлено вчера в 23:35
Экономика
Экономисты допустили переход 3 млн россиян на низкооплачиваемую работу
К 2024 году порядка 3 миллионов россиян могут перейти из частного корпоративного сектора в низкооплачиваемый некорпоративный.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия
Осужденный на Урале экс-банкир задержан на белорусско-польской границе
Бывший руководитель "Плато-банка" Андрей Лазарев, осужденный в Екатеринбурге за хищение 1,2 млрд рублей, был задержан при попытке перейти белорусско-польскую границу по поддельному паспорту.
Обновлено в 07:32
Общество
«Яндекс» запустил сервис поиска пропавших домашних животных
Обновлено в 07:06
Происшествия
Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест
Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
Общество
Россияне заинтересовались саморазвитием
Большая часть россиян проинформирована о существующих в стране проектах саморазвития и готова в них участвовать.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Кокорина и Мамаева привезли в суд с вещами
Отмечается, что Кокорина, Мамаева и других обвиняемых привезли к зданию суда с вещами.
Обновлено вчера в 05:28
Армия и оружие
В Тихом океане нашли обломки истребителя F-35
Вчера стало известно о потере связи с одним из принадлежащих японским ВВС истребителей F-35.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Марина Юдашкина рассказала о состоянии болеющего раком мужа
Дизайнер много времени проводит с семьей.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Молния ударила в садившийся в «Шереметьево» самолет
По его данным, командир дальнемагистрального A-330, летевшего в "Шереметьево" из Нью-Йорка, накануне вечером связался с диспетчерами и сообщил, что в корпус лайнера попала молния.
Обновлено в 06:36