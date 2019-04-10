Общество
Магазины Fix Price откроются в отделениях «Почты России»REGNUM 08:59
В отделениях почтовой связи заработают точки продаж непродовольственных товаров с фиксированной ценой, в числе которых канцелярия, одежда, бытовая химия и предметы домашнего обихода. Соответствующий проект в качестве эксперимента планируют запустить «Почта России» и сеть Fix Price.
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