Общество

Магазины Fix Price откроются в отделениях «Почты России»REGNUM 08:59

В отделениях почтовой связи заработают точки продаж непродовольственных товаров с фиксированной ценой, в числе которых канцелярия, одежда, бытовая химия и предметы домашнего обихода. Соответствующий проект в качестве эксперимента планируют запустить «Почта России» и сеть Fix Price.
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РБК: в отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price

ТАСС05:33

В отделениях «Почты России» откроют магазины Fix Price

Говорит Москва05:04

РБК: В отделениях «Почты России» могут появиться точки Fix Price

Фонтанка.Ру03:54

В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price

Ведомости02:59

В отделениях «Почты России» в деревнях появятся магазины Fix Price

Дождь05:59

В некоторых отделениях Почты России появятся магазины непродовольственных товаров «Фикс Прайс»

Эхо Москвы04:33

«Почта России» разместит магазины Fix Price в своих отделениях

РБК02:02
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