Экономика
Магазины Castorama достанутся конкурентам
Магазины Castorama достанутся конкурентамБизнес.Ру00:00
Основная часть магазинов (20 гипермаркетов) Castorama, скорее всего, достанется Leroy Merlin, хотя сам французский ритейлер это отрицает, другие "разберут" «Петрович», OBI и «Максидом».
Бизнес.Ру00:00
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Британская сеть товаров для ремонта продает российские магазины О том, что на четыре гипермаркета Castorama в Москве и Подмосковье претендуют французская Leroy Merlin, "Петрович", немецкая OBI и "Максидом", "Ъ" рассказали два консультанта рынка недвижимости.Коммерсантъвчера в 17:47
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