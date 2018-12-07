Общество
Магаданский ветеран подарил Медведеву прибавку к пенсии
Магаданский ветеран подарил Медведеву прибавку к пенсииТрудвчера в 06:58
Ветеран труда из Магадана Владимир Попов предложил перечислить премьер-министру правительства России Дмитрию Медведеву назначенную ему областными властями доплату к пенсии в сумме 683 рублей 66 копеек.
Трудвчера в 06:58
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С подобным заявлением этот пенсионер к нам не обращался. Речь идет о выплате, которая предоставляется ветеранам труда региона в качестве компенсации на оплату коммунальных услуг. В данном случае Владимир Попов был у нас, но по другому поводу.
— Анатолий Куликов, военачальникМосковский Комсомолец 00:43
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