С подобным заявлением этот пенсионер к нам не обращался. Речь идет о выплате, которая предоставляется ветеранам труда региона в качестве компенсации на оплату коммунальных услуг. В данном случае Владимир Попов был у нас, но по другому поводу.

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