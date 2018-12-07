Общество

Магаданский ветеран отказался от ежемесячной социальной выплаты
Российская газета
вчера в 23:56

В социальных сетях распространилась фотография заявления магаданского ветерана труда в адрес Магаданского социального центра, где говорится, что он просит перечислить полагающуюся ему ежемесячную выплату председателю правительства России Дмитрию Медведеву.
Российская газетавчера в 23:56
Анатолий Куликов
С подобным заявлением этот пенсионер к нам не обращался. Речь идет о выплате, которая предоставляется ветеранам труда региона в качестве компенсации на оплату коммунальных услуг. В данном случае Владимир Попов был у нас, но по другому поводу.
— Анатолий Куликов, военачальникМосковский Комсомолец 00:43

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