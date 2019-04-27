Политика

Мадуро заявил об освобождении Венесуэлы от «министерства колоний США»РИА Новости вчера в 21:29

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что выход из Организации американских государств (ОАГ) стал освобождением страны от "министерства колоний США".
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Мадуро заявил об освобождении Венесуэлы от «министерства колоний США»

РИА Новостивчера в 21:29

Мадуро объявил об освобождении Венесуэлы от «министерства колоний США»

Газета.Ru03:30

Мадуро пообещал, что Венесуэла никогда не вернется в ОАГ

Аргументы и Фактывчера в 20:57

История выхода Венесуэлы из Организации американских государств

ТАСС03:29

Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств

Эхо Москвывчера в 19:03

Венесуэла покинула Организацию американских государств

Известиявчера в 17:31

Frontline (Индия): объединяя усилия (Frontline)

ИноСМИвчера в 11:00
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Шоу-бизнес

Продюсер Лободы заявила, что история «Голоса» для певицы окончена

Обновлено вчера в 09:31
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми

Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
Обновлено в 01:49
Происшествия

В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер

Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено вчера в 18:19
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено в 01:58
Происшествия

Под Воронежем обрушилась кровля горящего склада «Магнита»

В селе Нечаевка Воронежской области в результате пожара обрушилась кровля трехэтажного склада АО "Магнит", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:17
Политика

Кравчук сообщил об угрозах компрометации Зеленского

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что представители старой власти могут попытаться скомпрометировать избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщает издание Громадське.
Обновлено вчера в 14:02
Религия

Рамзан Кадыров поздравил православных с Пасхой

Желаю мирного неба над головой, семейного благополучия и успехов во всех благих начинаниях,- отметил в своем поздравлении Р. Кадыров.
Обновлено в 04:06
Футбол

«Ренн» по пенальти победил ПСЖ и завоевал Кубок Франции по футболу

«Ренн» выиграл Кубок Франции в третий раз в своей истории. В последний раз команде удавалось завоевать этот трофей в 1971 году.
Обновлено вчера в 18:00
Политика

Назарбаев назвал Китай близким другом Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Пекине с президентом КНР Си Цзиньпином, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:45
Происшествия

Житель Калифорнии устроил стрельбу в синагоге

Мужчина 27 апреля пришел в синагогу и открыл огонь по прихожанам, ранив четырех человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице.
Обновлено вчера в 19:18
Музыка

Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом

Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено вчера в 08:56
Происшествия

Полиция ликвидировала группировку, ворующую большегрузы

Организованная группа из шестерых обвиняемых совершила серию краж специальной строительной техники и большегрузных автомобилей.
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес

Дана Борисова оценила ситуацию вокруг финала шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 11:43
Происшествия

В Коломне после пасхальной службы загорелся храм

Пожар произошел в православном храме в подмосковной Коломне сразу после пасхальной службы, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 02:49
Экономика

У крымского «Инкермана» появился новый владелец

Владельцем Инкерманского завода марочных вин стал винодел Валерий Захарьин, сообщила РБК Лариса Шимчук, и.о. директора крымского винодельческого предприятия, и подтвердил новый собственник.
Обновлено 26 апреля в 13:52
Общество

Синоптики предупредили о ночных заморозках в Московском регионе

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что ночная температура в начале предстоящей недели опустится ниже 0 °С в Московском регионе.
Обновлено в 03:31
Происшествия

Во Владивостоке на международном турнире по самбо произошла драка

Обновлено вчера в 14:40
Автоспорт

Боттас показал лучшее время в квалификации в Баку, Квят — шестой

Обновлено вчера в 11:06
Общество

Составлен портрет будущего наследника британского престола

Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились в мае 2018 года, после чего супруга наследника британского престола получила титул герцогини Сассекской.
Обновлено в 04:23
Происшествия

Летевший в Бостон самолет совершил посадку в Москве

Самолет авиакомпании Emirates был вынужден совершить посадку в московском аэропорту Домодедово. Лайнер летел из Дубая в Бостон.
Обновлено в 03:28
Политика

Порошенко назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Христовым Воскресением и назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным.
Обновлено в 02:41
Происшествия

В Казани женщина с коляской угодила под колеса автомобиля

Местная жительница с ребенком в коляске перебегала семиполосную магистраль в неположенном месте В Казани на улице Вишневского женщина с коляской попала под колеса автомобиля.
Обновлено в 03:06
Политика

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено 26 апреля в 11:51
Шоу-бизнес

Алексей Чумаков повздорил с Лепсом на юбилее Павлиашвили

В прошлом году грузинский исполнитель «породнился» с Юлией Ковальчук и Алексеем Чумаковым, став крестным дочери пары Амелии.
Обновлено вчера в 10:45
Общество

В России усовершенствуют график работы детских садов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минпросвещения, Минкульту и Минздраву представить предложения по усовершенствованию графиков работы детских садов и школ.
Обновлено вчера в 06:22
Культура

Документальный фильм про шоу «Голос. Дети» снял с эфира Первый канал

Обычно, после окончания шоу, на следующий день Первый канал всегда показывал подобные произведения документального искусства.
Обновлено вчера в 04:48
Общество

Перед майскими праздниками Нижний Тагил и Томск засыпало снегом

Обновлено в 03:28
Наука

Ученые обнаружили самый древний след человека

В апреле на территории Чили специалисты нашли древнейший след ноги, который был открыт в 2010 году студентом Австралийского университета Чили.
Обновлено в 01:54
Происшествия

Самолет авиакомпании EasyJet вынужденно сел в Манчестере

Самолет британской авиакомпании EasyJet совершил незапланированную посадку в аэропорту города Манчестер на северо-западе Англии.
Обновлено в 00:14
Политика

Путин не исключил переговоры с Зеленским о Донбассе

Российский президент Владимир Путин не исключил, что сможет вступить в переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 05:12
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