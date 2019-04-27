Мадуро заявил об освобождении Венесуэлы от «министерства колоний США»РИА Новости вчера в 21:29

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что выход из Организации американских государств (ОАГ) стал освобождением страны от "министерства колоний США".

Мадуро заявил об освобождении Венесуэлы от «министерства колоний США»

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