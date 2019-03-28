Политика

Мадуро заявил об атаке на крупнейшую ГЭС ВенесуэлыИжевскИнфо.РУ 03:02

Мадуро заявил, что атаку совершил снайпер при помощи дальнобойной винтовки. У властей, по его словам есть доказательства, в том числе пули. Политик призвал граждан страны сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
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Николас Мадуро
Атака была совершена, безусловно, снайпером при помощи дальнобойной винтовки. За этим нападением стоят дьявольские марионетки, пусть ни у кого из венесуэльцев не будет в этом сомнений.
— Николас Мадуро, венесуэльский политикРадио Sputnik 02:54

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