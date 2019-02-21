Политика
Мадуро закрыл границу с БразилиейМосковский Комсомолец вчера в 12:31
Венесуэла с 21 февраля полностью закрыла границу с Бразилией. Об этом объявил президент страны Николас Мадуро. Срок закрытия границы определен как "до нового объявления".
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С 21 февраля будет полностью закрыта наземная граница с Бразилией до нового объявления. По Колумбии я изучаю эту возможность.
— Николас Мадуро, венесуэльский политикНовостной фронт вчера в 12:53
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Глава МИД Чили назвал «жестокостью» закрытие границы между Венесуэлой и Бразилией
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