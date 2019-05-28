Политика
Мадуро заявил о возможности мирного решения конфликта в ВенесуэлеПолитика Сегодня 27 мая в 19:41
Венесуэльские власти верят в возможность найти на переговорах с оппозицией в Норвегии мирное решение по ситуации в стране, заявил президент страны Николас Мадуро.
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Мадуро заявил о вере в возможность мирного разрешения ситуации в Венесуэле
RT на русском27 мая в 23:30
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Россия надеется на плодотворные переговоры по Венесуэле в Норвегии
КП - Северная Европа28 мая в 07:45
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 05:05, Ашберн
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