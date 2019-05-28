Политика

Мадуро заявил о возможности мирного решения конфликта в ВенесуэлеПолитика Сегодня 27 мая в 19:41

Венесуэльские власти верят в возможность найти на переговорах с оппозицией в Норвегии мирное решение по ситуации в стране, заявил президент страны Николас Мадуро.
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СМИ: Норвегия вновь приняла переговоры властей и оппозиции Венесуэлы

Росбалт28 мая в 16:26

МИД Колумбии внимательно следит за переговорами в Осло по венесуэльскому кризису

ТАСС28 мая в 16:56

Мадуро верит в возможность найти мирное решение конфликта в Венесуэле

РИА Новости27 мая в 18:57

Мадуро заявил о вере в возможность мирного разрешения ситуации в Венесуэле

RT на русском27 мая в 23:30

Мадуро заявил о готовности к диалогу с оппозицией

Газета.Ru27 мая в 21:53

Мадуро заявил о готовности к диалогу с оппозицией

Российская газета27 мая в 22:42

Гуайдо заявил, что оппозиция Венесуэлы не будет вести диалог с Мадуро в Осло

Life.ru26 мая в 18:18
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 05:05, Ашберн

Россия надеется на плодотворные переговоры по Венесуэле в Норвегии

КП - Северная Европа28 мая в 07:45
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 05:05, Ашберн
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По количеству выданных на приобретение автомобиля займов Кубани заняла девятое место в стране.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Airbus А320 экстренно сел в «Шереметьево»

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Приговор новосибирскому экс-милиционеру за 19 убийств вступил в силу

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Происшествия

Опубликовано видео столкновения прогулочных катеров на Дунае

Обновлено в 04:07
Происшествия

В Улан-Удэ четверо пострадавших на батуте детей находятся в реанимации

Обновлено в 04:38
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

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Футбол

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Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос хочет уйти из клуба из-за финансовых проблем.
Обновлено в 01:17
Происшествия

Преподавателя обвинили во взрыве в петербургской военной академии

235-й гарнизонный военный суд отправил под домашний арест преподавателя Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге полковника Рифата Закирова, обвиняемого в причастности к подрыву бомбы в учебном заведении.
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Политика

В Грузии начали собирать подписи за запрет российской эстрады

В соцсетях в Грузии появилась петиция с требованием запретить в объектах общепита российскую эстрадную музыку, за пять дней подписи поставили более 1,3 тыс. человек, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено вчера в 05:55
Политика

В Израиле впервые в истории пройдут повторные парламентские выборы

Израильский парламент объявил о самороспуске, и теперь страну впервые в истории ждут повторные выборы.
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Армия и оружие

США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания

США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания, заявил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший.
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия

Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
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Армия и оружие

В ВСУ уточнили количество и имена погибших при крушении вертолета

Обновлено в 04:50
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Ferrari представила новый 1000-сильный суперкар SF90 Stradale

Итальянский автопроизводитель представил новейшее купе Ferrari SF90 Stradale.
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Политика

The Hill: Энергетическую отрасль США ждут непростые времена

Американский экспорт СПГ не только позволяет создавать новые рабочие места и способствует снижению торгового дефицита, но и укрепляет глобальное лидерство и конкурентоспособность США, пишет Кэролайн Киссане в статье для издания The Hill.
Обновлено в 01:49
Шоу-бизнес

Никифоров рассказал о причинах расставания с певицей МакSим

Актёр Денис Никифоров стал гостем программы "Судьба человека".
Обновлено в 03:19
Футбол

«Томь» сегодня проведет первый стыковой матч с «Уфой»

Ответный матч состоится 2 июня в Томске. Болельщики считают эти матчи знаковыми.
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Здоровье

Причиной ночных кошмаров женщины оказались мозговые паразиты

В начале прошлого года 42-летняя Рейчел Пальма (Rachel Palma) почувствовала себя странно: она страдала от ночных кошмаров, бессонницы, не контролировала свои действия, а также забывала, где находится.
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Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия

Соучастника убийства зампреда ЦБ Козлова арестовали за хищения

В 2008 году в Мосгорсуде на процессе по делу об убийстве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова Богдан Погоржевский отказался давать показания, отвечая на вопросы сторон, и предложил заслушать протоколы его допросов на стадии следствия.
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Происшествия

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Транспорт

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Наука

На дне Северного моря найден затерянный мир каменного века

Британским исследователям удалось найти в Северном море древний ландшафт, который находится глубоко под водой и, возможно, смог сохранить руины древних поселений.
Обновлено в 02:59
Происшествия

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По версии правоохранителей, 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы "Россельхозбанка" 23 млн рублей.
Обновлено в 03:56
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Медведева опубликовала совместный танец с Туктамышевой

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео танца с другой спортсменкой из России — Елизаветой Туктамышевой.
Обновлено в 04:39
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