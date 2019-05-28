Мадуро заявил о возможности мирного решения конфликта в ВенесуэлеПолитика Сегодня 27 мая в 19:41

Венесуэльские власти верят в возможность найти на переговорах с оппозицией в Норвегии мирное решение по ситуации в стране, заявил президент страны Николас Мадуро.

Мадуро заявил о возможности мирного решения конфликта в Венесуэле

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