Политика
Мадуро заявил о поимке всех участников новой попытки переворотаLenta.ru 21:39
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что все участники последней попытки переворота в стране пойманы. Об этом он заявил в эфире государственного телевидения, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 23:44, Вашингтон
Происшествия
В Туве мужчина со сломанным позвоночником месяц жил в берлоге медведя
Обновлено вчера в 06:48
Общество
В Северной Корее пропал студент из Австралии
На территории КНДР пропал австралийский студент.
Обновлено в 22:10
Технологии
Apple купила стартап по разработке беспилотных автомобилей
Компания Apple подтвердила покупку стартапа по разработке беспилотных автомобилей Drive.ai. Стоимость сделки не разглашается.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Опубликованы первые показания сестер Хачатурян
Обновлено в 09:24
Спорт
WADA может завести свыше 100 дел против российских спортсменов
Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) допустили открытие более ста дел в отношении российских спортсменов после проверки базы данных антидопинговой лаборатории в Москве.
Обновлено в 14:34
Происшествия
В Boeing 737 MAX нашли новый потенциальный риск
Федеральное авиационное управление (ФАУ) США обнаружило новый потенциальный источник риска в самолетах Boeing 737 MAX.
Обновлено в 16:39
Экономика
Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий
С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено вчера в 08:36
Политика
Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
Обновлено в 14:34
Политика
Стало известно время встречи Путина и Трампа на саммите G20
Президент США Дональд Трамп встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Осаке в пятницу в 14.00 по местному времени (8.00 мск), передает пресс-служба Белого дома.
Обновлено в 20:49
Музыка
Скончался основатель группы «Високосный год» Илья Калинников
Обновлено в 19:47
Общество
Извержение вулкана уничтожило флору и фауну на курильском Райкоке
Мощное извержение вулкана привело к гибели фауны и флоры на курильском острове Райкоке.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
В Бурятии два пилота погибли при аварийной посадке пассажирского Ан-24
Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку на севере Бурятии, двое пилотов погибли, сообщил ТАСС в четверг пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев.
Обновлено в 23:40
Экономика
Высшее образование в России стало дороже
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено в 20:13
Футбол
Паредес не собирается уходить из «ПСЖ»
Обновлено в 19:05
Космос
Телескоп «Хаббл» обнаружил в межзвездном пространстве сложные молекулярные соединения
С помощью космического телескопа «Хаббл» ученым удалось изучить строение межзвёздного пространства, в котором обнаружен ионизированный бакминстерфуллерен.
Обновлено в 06:11
Энергетика
Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином
Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
Обновлено в 06:01
Происшествия
В Саратовской области потушили крупный пожар на рынке
Пожарные в среду потушили возгорание кровли рынка в центре города Энгельс Саратовской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, никто не пострадал, сообщила РИА Новости заместитель начальника пресс-службы областного главка МЧС Наталия Каранатова.
Обновлено в 15:32
Общество
Минпромторг объяснил траты министра Мантурова в командировках
В министерстве напомнили, что объем бюджетных средств на командировочные расходы согласовывается при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год и плановый период.
Обновлено вчера в 07:28
Армия и оружие
Британские истребители Typhoon сопроводили российские военные самолеты
Обновлено в 11:09
Культура
С 1 сентября для школьников введут культурные нормативы
Обновлено в 04:23
Политика
Путин потребовал не прятать камеры на дорогах
Обновлено в 08:37
Политика
Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины
Один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович рассказал телеканалу «112 Украина», что команда президента Украины Владимира Зеленского предложила перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено в 13:48
Армия и оружие
Командование ВС США следит за зашедшим в Гавану «Адмиралом Горшковым»
Ранее отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы, после чего зашёл в Гавану во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».
Обновлено в 21:23
Общество
Детсад в центре Кемерова не могут построить из-за сектантки
27 июня губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встретился с жителями микрорайона, которые ранее попросили его построить дошкольное учреждение.
Обновлено в 19:34
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Обновлено в 16:34
Общество
Психотропные вещества нашли в организме Алибасова
Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Политика
Соловьев назвал покойного Доренко предателем
Обновлено вчера в 04:20
Политика
Гидролог предложил разобрать Крымский мост
Гидролог Юрий Медовар предложил разобрать Крымский мост, об этом ученый заявил в интервью украинским СМИ.
Обновлено в 08:43
Здоровье
Домашний скот в Приморье заразился бруцеллёзом
Как рассказали корреспонденту агентства в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю, в селе Синельникова - 2 в Октябрьском районе края у крупного рогатого скота зафиксирован бруцеллёз.
Обновлено в 23:05