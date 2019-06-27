Политика

Мадуро заявил о поимке всех участников новой попытки переворотаLenta.ru 21:39

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что все участники последней попытки переворота в стране пойманы. Об этом он заявил в эфире государственного телевидения, передает РИА Новости.
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