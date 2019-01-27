Политика

Мадуро заявил о «победе» Венесуэлы на заседании Совбеза ООНRT на русском вчера в 21:00

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает уход госсекретаря США Майка Помпео с заседания Совета Безопасности ООН «победой» Каракаса. Об этом он сказал в ходе встречи с молодёжью.
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Николас Мадуро
Прошу громкие аплодисменты для главы нашего МИДа Хорхе Арреазы, мы победили в ООН, это великая победа, мы получили поддержку большинства стран Совбеза ООН. Майк Помпео покинул зал заседания.
— Николас Мадуро, венесуэльский политикМосковский Комсомолец вчера в 19:20

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Венесуэльский государственный и политический деятель, действующий президент Венесуэлы с 19 апреля 2013 года. В прошлом - министр иностранных дел правительства Уго Чавеса и вице-президент.
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Государство на севере Южной Америки. Омывается Карибским морем и Атлантическим океаном на севере, граничит с Гайаной на востоке, Бразилией - на юге и Колумбией - на западе.
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