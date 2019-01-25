Политика
Мадуро заявил о намерении продолжить поставки нефти СШАВзгляд.ру 12:50
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о разрыве отношений с Вашингтоном и с президентом США Дональдом Трампом; он отметил, что это не касается энергетики и экономики, страна продолжит продавать нефть в Соединенные штаты.
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Автоматически обработаны 7204 источника, обновлено в 18:19, Ашберн
Технологии
Facebook намерена объединить Whatsapp, Instagram и Facebook Messenger
Социальная сеть Facebook намерена объединить службы обмена сообщениями в социальных сетях WhatsApp, Instagram (все — «дочки» Facebook) и Facebook Messenger, сообщает газета The New York Times.
Обновлено в 10:22
Происшествия
В Бразилии после прорыва дамбы пропали около 200 человек
Спасатели разыскивают порядка 200 человек, которые пропали без вести после прорыва дамбы на железорудном руднике в провинции Минас-Жерайс на юго-западе Бразилии, передает Reuters со ссылкой на заявление местных аварийных служб.
Обновлено в 15:47
Спорт
Загитова извинилась перед болельщиками за неудачное выступление на ЧЕ
«Хочу извиниться перед болельщиками за свой не очень удачный прокат», — сказала спортсменка на пресс-конференции.
Обновлено в 14:45
Транспорт
«Аэрофлот» отменил в выходные более 130 рейсов из-за непогоды
Обновлено в 12:56
Кино
Фильм «Война Анны» Алексея Федорченко получил гран-при «Золотого орла»
Гран-при премии "Золотой орел" получил фильм "Война Анны" Алексея Федорченко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:52
Политика
Украинский журналист, толкнувший Скабееву, отказался извиняться
Редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко, толкнувший российскую журналистку Ольгу Скабееву в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), прокомментировал инцидент в фейсбуке.
Обновлено в 14:32
Космос
Корабль «Прогресс МС-09» затопили в Тихом океане
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-09», впервые в истории совершивший полет по сверхкороткой двухвитковой схеме сближения с МКС, выведен с орбиты и затоплен в несудоходном районе Тихого океана.
Обновлено в 12:42
Экономика
Vostok New Ventures собирается продать пакет акций Avito за $540 млн
Шведский фонд Vostok New Ventures объявил о намерении продать свою долю в Avito крупнейшему акционеру сервиса - южноафриканской компании Naspers, говорится в сообщении фонда.
Обновлено в 10:34
Футбол
Арсенал — Манчестер Юнайтед 1:3
В матче 4-го раунда Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" обыграл "Арсенал".
Обновлено в 16:54
Происшествия
В итальянских Альпах вертолет столкнулся с туристическим самолетом
Обновлено в 13:05
Политика
Захарова прокомментировала назначение представителя США по Венесуэле
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что назначение Эллиота Абрамса представителем США по ситуации в Венесуэле является попыткой Вашингтона ввести прямое управление в Каракасе.
Обновлено в 17:44
Происшествия
Пожар произошел в ресторане на востоке Москвы
Обновлено в 15:02
Наука
Ученые выяснили, что на ДНК человека может повлиять одна ночь без сна
Как установили ученые, всего одна ночь без сна может повлиять на ДНК человека.
Обновлено в 13:59
Происшествия
Устроивший стрельбу у школы подросток помещен в реабилитационный центр
Подростка, устроившего днем стрельбу рядом со школой поселка Абалаково в Красноярском крае, после задержания поместили в лесосибирский социально-реабилитационный центр помощи семье и детям.
Обновлено в 10:00
Авто
Mitsubishi Eclipse Cross обзавелся новым двигателем
Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross появился на авторынке только в прошлом году, но для этой модели уже подготовлены обновления.
Обновлено в 12:17
Политика
Сенат США проголосовал за приостановку шатдауна
Сенаторы США единогласно проголосовали за приостановку шатдауна на 35 дней.
Обновлено в 17:39
Авто
Появились дебютные изображения обновленной Hyundai Sonata
Компания Hyundai начала финальные дорожные испытания седана Sonata следующего поколения.
Обновлено в 13:16
Космос
«Роскосмос» и РАН разрабатывают нацпроект о противодействии астероидам
Российская академия наук и госкорпорация "Роскосмос" приступили к разработке национальной программы для исследования и создания методов противодействия угрозам из космоса, говорится в сообщении на странице Роскосмоса в Facebook.
Обновлено в 11:53
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi Mi A2 перестали работать после январского обновления
Пользователи начали жаловаться на то, что смартфон Xiaomi Mi A2 уходит в циклическую перезагрузку при установке январского обновления безопасности.
Обновлено в 07:16
Общество
Аллигаторы вмерзли в лед из-за холодов
Аллигаторы, живущие в национальном парке Болотного парка реки Шаллотт в американском штате Северная Каролина, снова вмерзли в лед.
Обновлено в 06:46
Кино
В сети опубликованы первые кадры из нового фильма Тарантино
Американский журнал Vanity Fair опубликовал первые кадры из фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 18:08
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Чехова по делу о взятках
Бабушкинский суд Москвы арестовал двоих полицейских подмосковного Чехова, обвиняемых в получении взяток, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Боровикова.
Обновлено в 13:07
Авто
Опубликованы первые фотографии нового электрокара BMW i4
Фотошпионам впервые удалось заснять новый электрокар BMW под названием i4.
Обновлено в 07:19
Авто
Названы самые популярные иномарки с пробегом в России
Обновлено в 09:28
Гаджеты
ФАС доработает концепцию о предустановке приложений на смартфоны
Два основных положения концепции касаются предустановки отечественных приложений на смартфоны для российского рынка, а также возможность полностью удалить предустановленные программы (кроме сервисных, обеспечивающих функционирование оборудования), уточнил замглавы ФАС.
Обновлено в 12:21
Гаджеты
Samsung представила новый смартфон Galaxy A9 Pro 2019
Во время дебюта новинки о глобальном варианте в компании не сообщали, а сегодня состоялась презентация смартфона Galaxy A9 Pro (2019).
Обновлено в 07:06
Футбол
«Монако» объявил о возвращении Жардима на пост главного тренера
Леонарду Жардим назначен главным тренером "Монако", Тьерри Анри уволен с данного поста, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Обновлено в 15:39
Единоборства
Федор Емельяненко оказался тяжелее Бейдера перед поединком в Bellator
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко оказался тяжелее американца Райана Бейдера в преддверии финального поединка Гран-при Bellator.
Обновлено в 13:54
Политика
Конфуз Кличко на форуме в Давосе вызвал смех в зале
Обновлено в 09:43
Общество
Беглов дал новые поручения Елину и Батанову по «Метрострою»
Временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александра Беглов продолжает работу по ОАО «Метрострой» по решению проблем организации.
Обновлено в 17:19