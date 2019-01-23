Мадуро заявил, что Венесуэла пересмотрит отношения с СШАRT на русском 18:36

Я решил и дал распоряжение министру иностранных дел начать полный и тотальный пересмотр отношений с правительством США, и в ближайшие часы мы примем решения.

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