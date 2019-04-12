Политика

Мадуро заявил, что Венесуэла никогда не вернется в ОАГТАСС вчера в 18:48

Венесуэла никогда вновь не станет членом Организации американских государств (ОАГ), которая является "министерством колоний США". Такое заявление в субботу в Twitter сделал президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.
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Мадуро пообещал, что Венесуэла никогда не вернется в ОАГ

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Венесуэла покинула Организацию американских государств

Известиявчера в 17:31

Frontline (Индия): объединяя усилия (Frontline)

ИноСМИвчера в 11:00
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«Севилья» попросила руководство чемпионата Англии отдать ей четвертую путевку в Лигу чемпионов.
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Квят показал шестой результат в квалификации «Формулы-1» в Баку

В Баку прошла квалификация Гран-при Азербайджана «Формулы-1».
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Пять человек ранены при стрельбе в Лос-Анджелесе

В субботу, 27 апреля, вечером в Лос-Анджелесе в результате стрельбы пять человек получили огнестрельные ранения.
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В Ростове при пожаре в многоэтажке погибли женщина и ребенок

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Действительно ли у этой экзопланеты размером с Нептун имеется спутник?

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Авто

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Политика

Зеленский ответил на предложение Путина о паспортах для украинцев

Актер Владимир Зеленский, который победил на выборах президента Украины, но пока не вступил в должность, на своей странице в Facebook прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, что упрощенная процедура получения российского гражданства может быть распространена на всех украинцев.
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия

В Хабаровском крае разбился самолет Як-18

В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
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Роспотребнадзор напомнил об опасности лихорадки Ласса в Нигерии

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Происшествия

Названа возможная причина пожара на складе «Магнита» под Воронежем

Пожар на складе в Воронежской области, принадлежащем крупнейшей в РФ розничной сети "Магнит", мог начаться с верхних этажей стеллажей, сообщил РИА Новости замглавы администрации Новоусманского района по строительству и ЖКХ Андрей Колыванов.
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Шоу-бизнес

Пугачёва подарила кулоны проигравшим дочери Алсу детям

Примадонна подарила детям по «Золотой звезде Аллы Пугачёвой».
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Происшествия

Трупы членов семьи из пяти человек нашли в колодце в Уфе

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Юниорская сборная России по хоккею вышла в финал чемпионата мира

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Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

В храме Иерусалима собрались тысячи верующих, после схождения Благодатного огня патриарх традиционно передает святыню верующим, а с ее помощью зажигают связи из 33 свечей.
Обновлено вчера в 05:22
Политика

Путин назвал первоочередную тему возможных переговоров с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин отметил, что первоочередной темой его возможных переговоров с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским станет вопрос урегулирования ситуации в Донбассе.
Обновлено вчера в 05:28
Футбол

«Ренн» обыграл «ПСЖ» в серии пенальти и стал победителем Кубка Франции

В серии пенальти лучше выступили футболисты «Ренна», переигравшие оппонентов со счётом 6:5. «Ренн» стал победителем Кубка Франции в третий раз в истории.
Обновлено вчера в 17:56
Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Обновлено вчера в 12:48
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено вчера в 03:19
Происшествия

Водитель кемеровской маршрутки кормил с руки голубя во время движения

Видео выложили очевидцы в социальных сетях Забавный видеоролик о том, как водитель маршрутного такси, двигаясь в районе остановки ДОСААФ, успевает одновременно и управлять пассажирским автобусом, и подкармливать птицу, появился в социальной сети Инстаграм.
Обновлено в 01:09
Шоу-бизнес

Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста

Зимой текущего года певица Ирина Понаровская была удостоена звания Заслуженной артистки.
Обновлено вчера в 21:58
Политика

В штабе Зеленского высказали отношение к российским артистам и фильмам

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина" сказал, что хотел бы видеть советское кино на украинском телевидении.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия

Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме

Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Шоу-бизнес

Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина

Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено вчера в 09:36
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В отпуск — за адреналином. Чем опасны экстремальные каникулы

Экстремальный спорт помогает быстро избавиться от накопившейся агрессии, позволяет ощутить прилив счастья (вслед за адреналином в организме вырабатываются эндорфины, гормоны счастья), помогает «перезагрузиться» и отвлечься от накопившихся проблем, добавляет уверенности в себе, в своих силах, дарит упоительное чувство победы.
Обновлено вчера в 17:09
Политика

В Бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию

Фракция свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором предложила новую стратегию по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщает газета Bild.
Обновлено вчера в 22:14
Хоккей

Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг

Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия

Пожар на заводе «Красмаш» в Красноярске полностью потушен

Пожар на территории завода «Красмаш», который возник на красноярском предприятии в пятницу, полностью ликвидировали в воскресенье утром, передает ГУ МЧС по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:02
Происшествия

Водитель сбил пешехода на северо-западе Москвы

С совершившим наезд водителем работают сотрудники Госавтоинспекции.
Обновлено вчера в 18:09
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