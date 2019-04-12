Политика
Мадуро заявил, что Венесуэла никогда не вернется в ОАГТАСС вчера в 18:48
Венесуэла никогда вновь не станет членом Организации американских государств (ОАГ), которая является "министерством колоний США". Такое заявление в субботу в Twitter сделал президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.
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Футбол
«Севилья» попросила АПЛ отдать путевку в Лигу чемпионов
«Севилья» попросила руководство чемпионата Англии отдать ей четвертую путевку в Лигу чемпионов.
Обновлено вчера в 13:46
Культура
Ведущая «Голос. Дети» прокомментировала финал конкурса
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия
На Украине военный погиб в результате взрыва гранаты в частном доме
Обновлено вчера в 22:45
Автоспорт
Квят показал шестой результат в квалификации «Формулы-1» в Баку
В Баку прошла квалификация Гран-при Азербайджана «Формулы-1».
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия
Пять человек ранены при стрельбе в Лос-Анджелесе
В субботу, 27 апреля, вечером в Лос-Анджелесе в результате стрельбы пять человек получили огнестрельные ранения.
Обновлено в 00:23
Происшествия
В Ростове при пожаре в многоэтажке погибли женщина и ребенок
Обновлено вчера в 14:37
Авто
Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta
Обновлено 25 апреля в 06:50
Политика
Зеленский ответил на предложение Путина о паспортах для украинцев
Актер Владимир Зеленский, который победил на выборах президента Украины, но пока не вступил в должность, на своей странице в Facebook прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, что упрощенная процедура получения российского гражданства может быть распространена на всех украинцев.
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18
В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено вчера в 02:56
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил об опасности лихорадки Ласса в Нигерии
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Названа возможная причина пожара на складе «Магнита» под Воронежем
Пожар на складе в Воронежской области, принадлежащем крупнейшей в РФ розничной сети "Магнит", мог начаться с верхних этажей стеллажей, сообщил РИА Новости замглавы администрации Новоусманского района по строительству и ЖКХ Андрей Колыванов.
Обновлено в 00:11
Шоу-бизнес
Пугачёва подарила кулоны проигравшим дочери Алсу детям
Примадонна подарила детям по «Золотой звезде Аллы Пугачёвой».
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
Трупы членов семьи из пяти человек нашли в колодце в Уфе
Обновлено вчера в 05:37
Хоккей
Юниорская сборная России по хоккею вышла в финал чемпионата мира
Обновлено вчера в 17:01
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
В храме Иерусалима собрались тысячи верующих, после схождения Благодатного огня патриарх традиционно передает святыню верующим, а с ее помощью зажигают связи из 33 свечей.
Обновлено вчера в 05:22
Политика
Путин назвал первоочередную тему возможных переговоров с Зеленским
Президент РФ Владимир Путин отметил, что первоочередной темой его возможных переговоров с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским станет вопрос урегулирования ситуации в Донбассе.
Обновлено вчера в 05:28
Футбол
«Ренн» обыграл «ПСЖ» в серии пенальти и стал победителем Кубка Франции
В серии пенальти лучше выступили футболисты «Ренна», переигравшие оппонентов со счётом 6:5. «Ренн» стал победителем Кубка Франции в третий раз в истории.
Обновлено вчера в 17:56
Политика
Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено вчера в 03:19
Происшествия
Водитель кемеровской маршрутки кормил с руки голубя во время движения
Видео выложили очевидцы в социальных сетях Забавный видеоролик о том, как водитель маршрутного такси, двигаясь в районе остановки ДОСААФ, успевает одновременно и управлять пассажирским автобусом, и подкармливать птицу, появился в социальной сети Инстаграм.
Обновлено в 01:09
Шоу-бизнес
Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста
Зимой текущего года певица Ирина Понаровская была удостоена звания Заслуженной артистки.
Обновлено вчера в 21:58
Политика
В штабе Зеленского высказали отношение к российским артистам и фильмам
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина" сказал, что хотел бы видеть советское кино на украинском телевидении.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме
Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Шоу-бизнес
Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина
Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено вчера в 09:36
Здоровье
В отпуск — за адреналином. Чем опасны экстремальные каникулы
Экстремальный спорт помогает быстро избавиться от накопившейся агрессии, позволяет ощутить прилив счастья (вслед за адреналином в организме вырабатываются эндорфины, гормоны счастья), помогает «перезагрузиться» и отвлечься от накопившихся проблем, добавляет уверенности в себе, в своих силах, дарит упоительное чувство победы.
Обновлено вчера в 17:09
Политика
В Бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию
Фракция свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором предложила новую стратегию по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщает газета Bild.
Обновлено вчера в 22:14
Хоккей
Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг
Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия
Пожар на заводе «Красмаш» в Красноярске полностью потушен
Пожар на территории завода «Красмаш», который возник на красноярском предприятии в пятницу, полностью ликвидировали в воскресенье утром, передает ГУ МЧС по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:02
Происшествия
Водитель сбил пешехода на северо-западе Москвы
С совершившим наезд водителем работают сотрудники Госавтоинспекции.
Обновлено вчера в 18:09