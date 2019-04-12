Политика
Мадуро заявил, что Венесуэла никогда не вернется в ОАГТАСС вчера в 18:48
Венесуэла никогда вновь не станет членом Организации американских государств (ОАГ), которая является "министерством колоний США". Такое заявление в субботу в Twitter сделал президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Музыка
После победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети» началась проверка
Обновлено вчера в 01:12
Политика
Зеленский отреагировал на слова Путина о паспортах для украинцев
Избранный на прошедших выборах президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина, который ранее заявил о намерении в будущем предоставлять гражданам Украины российское гражданство в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 18:45
Космос
Сбор средств на первые в мире похороны кота в космосе начали в Сети
Доставкой праха животного в космос займется компания Celestis. Это будет первый кот в истории, похороны которого пройдут в космосе.
Обновлено 26 апреля в 06:47
Происшествия
На Украине военный погиб в результате взрыва гранаты в частном доме
Обновлено вчера в 22:45
Космос
Запуск спутника ГЛОНАСС с Плесецка отложили
Дату запуска навигационного спутника «Глонасс-М» с космодрома Плесецк перенесли.
Обновлено вчера в 21:34
Происшествия
Модель умерла после падения на подиуме на неделе моды в Сан-Паулу
Обновлено вчера в 22:40
Футбол
Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
Религия
Тулякам расскажут о традициях празднования Пасхи
Обновлено вчера в 02:03
Армия и оружие
Под Калининградом появился комплекс средств радиоэлектронной борьбы
Техника может лишить связи боевые корабли, самолеты и штабы вероятного противника Россия взяла под контроль военную радиосвязь в Европе.
Обновлено вчера в 03:08
Наука
Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом
Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено 26 апреля в 07:31
Шоу-бизнес
Пугачёва подарила кулоны проигравшим дочери Алсу детям
Обновлено вчера в 21:01
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Тысячи людей в Великую субботу стали свидетелями схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Обновлено вчера в 07:35
Политика
Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
Обновлено вчера в 12:48
Хоккей
Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг
Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 12:53
Политика
Названа причина возможного возникновения «второго Чернобыля»
Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.
Обновлено вчера в 18:48
Общество
Жизнь наладится, но не у всех: гороскоп от Павла Глоба на май
Впереди самый последний весенний месяц май, на который многие знаки Зодиака планируют грандиозные планы Астролог Павел Глоба составил свое предсказание на данный период, где подробно расписал, к чему стоит готовиться многим созвездиям в предстоящем месяце.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
Крупный пожар в Воронежской области локализован
Пожар, возникший в распределительном центре торговой сети "Магнит", расположенном в селе Нечаевка Воронежской области, удалось локализовать на площади 42 тысячи квадратных метров.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Стрельба в синагоге произошла в США
В синагоге американского города Поуэй (штат Калифорния) произошла стрельба.
Обновлено вчера в 16:16
Религия
Патриарх Кирилл поздравил верующих с наступлением Пасхи
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
Обновлено 26 апреля в 14:33
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено вчера в 03:54
Происшествия
В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер
Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено вчера в 18:19
Шоу-бизнес
Юрий Лоза обвинил Алсу в уничтожении собственной дочери
Оценив способности Микеллы Абрамовой как средние, Лоза попенял ее родителям на попытку купить победу дочери.
Обновлено вчера в 19:52
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана
Обновлено вчера в 11:22
Финансы
СМИ рассказали, как Москва и Пекин собираются победить доллар
По всей видимости, нынешние маневры России и Китая являются подготовкой начала большой игры, которая направлена на расширение собственного экономического влияния, а также на уменьшения роли США в мировой финансовой системе.
Обновлено вчера в 06:44
Шоу-бизнес
Леонид Ярмольник об отношениях с Янковским: «Я больше всех с ним выпил»
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия
В Тунисе 12 человек погибли при столкновении двух грузовиков
Два грузовика столкнулись в городе Сиди-Бузид в Тунисе. В результате случившегося 12 человек погибли, еще 21 пострадал, передает Anadolu.
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Поток украинских туристов в Крым вырос в два раза
Вдвое возрос пассажиропоток граждан Украины, въезжающих в Крым через российские пункты пропуска.
Обновлено вчера в 13:43
Шоу-бизнес
Звезда «Темной башни» Идрис Эльба женился
Актер Идрис Эльба, сыгравший в фильме "Темная башня", женился на своей возлюбленной сомалийской королеве красоты Сабрине Даур, передает Daily Mail.
Обновлено вчера в 09:21
Хоккей
Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею
Обновлено вчера в 12:20