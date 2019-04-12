Политика

Мадуро заявил, что Венесуэла никогда не вернется в ОАГТАСС 18:48

Венесуэла никогда вновь не станет членом Организации американских государств (ОАГ), которая является "министерством колоний США". Такое заявление в субботу в Twitter сделал президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.
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