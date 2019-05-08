Армия и оружие
Мадуро выгнал из армии десятки военных после попытки переворотаОреанда-Новости вчера в 14:44
Переворот в Венесуэле был запланирован на 30 апреля - тогда оппозиция при поддержке группы военных собралась в Каракасе перед военной базой "Карлота". Оппозиционеры призывали армию выйти на улицы, чтобы свергнуть власть, однако министр обороны заявил, что он и армия страны верны Мадуро.
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