Армия и оружие

Мадуро уволил из армии 55 военных после попытки госпереворотаRT на русском вчера в 16:51

Президент Венесуэлы Николас Мадуро уволил из армии 55 военнослужащих в связи с их причастностью к попытке государственного переворота в республике. Об этом информирует радио Caracol со ссылкой на официальную газету правительства страны Gaceta Oficial.
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Мадуро уволил 55 военных за причастность к попытке госпереворота

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Мадуро изгнал из армии десятки военных после попытки переворота

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Николас Мадуро
Венесуэльский политик
Венесуэльский государственный и политический деятель. Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года. Министр иностранных дел в правительстве Уго Чавеса, вице-президент Венесуэлы.
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