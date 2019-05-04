Армия и оружие
Мадуро уволил из армии 55 военных после попытки госпереворотаRT на русском вчера в 16:51
Президент Венесуэлы Николас Мадуро уволил из армии 55 военнослужащих в связи с их причастностью к попытке государственного переворота в республике. Об этом информирует радио Caracol со ссылкой на официальную газету правительства страны Gaceta Oficial.
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Эвакуация была объявлена из-за угрозы природного пожара.
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