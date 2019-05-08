Армия и оружие

Мадуро уволил 55 военных за причастность к попытке госпереворотаРоссийская газета вчера в 18:19

Бывший глава Боливарианской службы национальной разведки генерал Мануэль Фигера и еще 54 военнослужащих были уволены из рядов Вооруженных сил Венесуэлы за причастность к мятежу 30 апреля.
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