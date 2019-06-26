Политика
Мадуро заявил о поимке всех участников новой попытки переворотаLenta.ru 21:39
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что все участники последней попытки переворота в стране пойманы. Об этом он заявил в эфире государственного телевидения, передает РИА Новости.
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Политика
Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков
Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 15:55
Армия и оружие
Командование ВС США следит за зашедшим в Гавану «Адмиралом Горшковым»
Обновлено в 21:23
Гаджеты
Цена на самый бюджетный телевизор Xiaomi в РФ составила 10 000 рублей
Продукция уже доступна для заказа и как оказалось, Цена на самый бюджетный телевизор Xiaomi в РФ составила 10 000 рублей.
Обновлено в 13:39
Политика
Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
Обновлено в 14:34
Наука
Учёные нашли способ выращивать новую зубную ткань
Учёные из Японии и России обнаружили клетки, которые, вероятно, отвечают за образование зубной ткани и могут использоваться для её выращивания для пациентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Дальневосточный федеральный университет.
Обновлено в 20:40
Общество
Психотропные вещества нашли в организме Алибасова
Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Кино
Скончался режиссер и актер Валерий Харченко
Обновлено в 01:28
Кино
Умер американский актер Билли Драго
В возрасте 73 лет умер американский актер Билли Драго.
Обновлено в 21:46
Общество
Рыболовлев прокомментировал решение суда в процессе против Sotheby’s
Партнер юридической фирмы Emery Celli Brinckerhoff & Abady LLP Дэниэл Корнстейн, представляющий компании Рыболовлева, заявил, что представители миллиардера довольны решениями судов.
Обновлено в 21:44
Транспорт
Водителей смогут лишать прав за грязные номера
Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное сокрытие номерных знаков.
Обновлено в 07:29
Политика
В Киеве запретили называть проспекты именами Шухевича и Бандеры
Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен запрещенных в России Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Обновлено в 10:24
Музыка
Погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Обновлено в 04:19
Общество
Населенные пункты Иркутской области затопило из-за сильных дождей
Из-за сильных дождей уровень воды в реках поднялся в среднем на два метра. Затоплены целые улицы городов и деревень.
Обновлено в 14:00
Энергетика
Россияне едут за дешевым бензином в Казахстан
В среду, 26 июня, в телеграм-канале «Усы Пескова» появился ролик, автор которого показывает, как россияне ездят на АЗС в Казахстан, потому что за границей топливо стоит в два раза дешевле.
Обновлено в 12:44
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
Обновлено в 19:11
Политика
Историк из Киева заявил, что реформы Петра I проводили украинцы
Украинский историк Виктор Брехуненко заявил, что реформы Петра I проводились выходцами с Украины, усомнившись при этом в значимости и реформаторских способностях первого российского императора.
Обновлено в 20:07
Общество
В Приморье целая отрасль может рухнуть на дно
Отрасль, на которую возлагают большие надежды, вдруг оказалась в заблокированном состоянии.
Обновлено в 18:49
Транспорт
Ремонт Республиканской улицы и ямочный ремонт Тормозного шоссе в Ярославле проверила комиссия
Проводят ямочный ремонт и картами.
Обновлено в 15:22
Футбол
Футболисты «Чертаново» разгромили «Шеффилд» в товарищеском матче
Московский футбольный клуб "Чертаново" одержал крупную победу над английским "Шеффилдом" со счетом 7:0 в товарищеском матче.
Обновлено в 13:06
Авто
Peugeot может сделать серийный вариант E-Legend
Компания Peugeot не исключила создания серийного спорткара по мотивам электрического беспилотника E-Legend, сообщает Auto Express со ссылкой на руководителя французского автопроизводителя по планированию Филипп-Эммануэля Жана.
Обновлено в 13:02
Кино
Сценарист сериала «Чернобыль» пожелал удачи авторам российской версии
Сценарист и исполнительный продюсер американо-британского сериала "Чернобыль" Крейг Мазин пожелал удачи авторам российской версии истории.
Обновлено в 20:46
Общество
Facebook намерена арендовать часть небоскреба в Нью-Йорке
Американская компания Facebook планирует арендовать помещение общей площадью в 92,9 тысяч квадратных метров в строящемся небоскребе в нью-йоркском районе Манхэттэн, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 20:34
Общество
Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе Wikipedia
Пользователи по всему миру в ночь на четверг наблюдают сбой в работе интернет-энциклопедии Wikipedia, сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 21:14
Политика
Демократы согласовали $4,5 млрд помощи мигрантам в США
Демократы в Палате представителей США одобрили выделение денежных средств в размере $ 4,5 млрд (£3,5 млрд) в качестве гуманитарной помощи для разрешения ситуации, сложившейся на южной границе, 26 июня передает ВВС.
Обновлено в 07:16
Футбол
Гол Салаха помог Египту добыть вторую победу в Кубке африканских наций
Сборная Египта одержала победу над командой Демократической Республики Конго в матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций.
Обновлено в 17:53
Общество
В КНДР пропал студент из Австралии
В КНДР пропал студент из Австралии. Об этом 27 июня сообщает телеканал ABC.
Обновлено в 21:45
Политика
Названы дата и время встречи Путина и Трампа
Встреча состоится на саммите G20 в 14.00 по местному времени и в 8.00 по московскому.
Обновлено в 21:16
Политика
Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление знаменитого актера Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 04:58