Политика
Мадуро: участники попытки переворота в Венесуэле пойманыВести.Ru вчера в 19:20
Ранее министр связи и информации Венесуэлы сообщил, что 23 и 24 июня представители оппозиции, действовавшие при поддержке Соединенных Штатов, Колумбии и Чили, намеревалась организовать в стране государственный переворот, убийство президента Николаса Мадуро, его жены Силии Флорес и главы Национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо.
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Политика
Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии
В последний раз главой республики Евкурова избрали в сентябре прошлого года. Его кандидатуру на этот пост тогда выдвинул Путин.
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«Турпомощь»: преемник «Натали Турс» прекращает свою деятельность
Как пояснил руководитель «Турпомощи» Александр Осауленко, причина произошедшего в том, что туроператор не смог найти нового страховщика.
Обновлено в 03:34
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Погибший при крушении Ан-24 пилот спас своего коллегу
На самолете Ан-24, ранее в четверг совершившем аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарск, должно было быть пять членов экипажа: командир воздушного судна Большедворский Михаил, Коломин Владимир - пилот-инструктор, Сазонов Сергей - второй пилот, Барданов Олег - техник и Лапутская Елена - стюардесса.
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У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
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Кино
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В Саратове умер худрук театра, упавший в оркестровую яму
Обновлено в 03:52
Общество
Расширен список профессий с 25% надбавки к пенсии
Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка сельских профессий, представителям которых полагается 25-процентная надбавка к пенсии, сообщает РИА Новости.
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Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший зонт
Эксперты Роскачества подготовили рекомендации, как выбрать качественный надёжный зонт и продлить его срок службы.
Обновлено в 01:00
Экономика
Генеральный директор «Магнита» ушла с должности
Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова увольняется из-за расхождения взглядов с советом директоров, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:11
Здоровье
Минздрав Ростовской области назвал причины онкологических заболеваний
В министерстве здравоохранения Ростовской области назвали основные причины онкологических заболеваний у жителей донского региона.
Обновлено вчера в 15:14
Общество
Принц Уильям разнервничался из-за ориентации своих детей
Принц Уильям признался, что нервничает из-за того, что у его детей может быть нетрадиционная ориентация.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия
В центре Екатеринбурга после столкновения опрокинулась машина
Сегодня в Екатеринбурге на пересечении Малышева и Розы Люксембург в результате столкновения перевернулся автомобиль.
Обновлено в 01:58
Происшествия
На Украине неизвестные избили экс-мэра Конотопа
Неизвестные избили бывшего мэра Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, он находится в реанимации, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Сумской области.
Обновлено в 02:21
Политика
Украинскую делегацию в ПАСЕ нецензурно обругали
Поведение украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вызвало негативную реакцию у делегатов из других стран, рассказал 26 июня лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот.
Обновлено вчера в 19:51
Общество
Росконтроль проверил состав куриного паштета
Эксперты Росконтроля проверили куриный паштет с полок магазинов. Ни один из пяти образцов продукта не был рекомендован к покупке.
Обновлено в 03:12
Политика
Китай и США намерены приостановить торговую войну
ИА «Ореанда-Новости» Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что власти Китая и США достигли договорённости о приостановлении торговой войны в преддверии саммита «Большой двадцатки», которая пройдёт 28–29 июня в городе Осака (Япония).
Обновлено в 04:02
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Шоу-бизнес
Алсу исполнила мечту смертельно больной девочки
Девочка уже совсем плохо себя чувствовала, но в сбывшуюся мечту поверить не могла.
Обновлено вчера в 18:54
Общество
Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд
Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Политика
МИД России направил Украине ноту по вопросу освобождения моряков
Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено вчера в 13:04
Общество
Детские пособия для малоимущих семей повысят с 50 рублей до 10 тысяч
На прямой линии пособие в 50 рублей прокомментировал Владимир Путин. Дмитрий Медведев обещал увеличить пособие ещё в апреле.
Обновлено вчера в 03:44
Политика
Парламент Киргизии лишил экс-президента Атамбаева неприкосновенности
Депутаты парламента Киргизии проголосовали за лишение неприкосновенности бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 04:07
Экономика
Два и более кредитов в России выплачивают свыше 40% заёмщиков
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Обновлено в 01:08
Политика
Меркель стало плохо на встрече с президентом
Обновлено в 03:31
Авто
Объявлены российские цены на обновленный Land Rover Discovery Sport
Стала известна стоимость новой версии кроссовера Land Rover Discovery Sport в России.
Обновлено вчера в 08:40
Политика
Историк из Киева заявил, что реформы Петра I проводили украинцы
Украинский историк Виктор Брехуненко заявил, что реформы Петра I проводились выходцами с Украины, усомнившись при этом в значимости и реформаторских способностях первого российского императора.
Обновлено вчера в 20:07
Общество
Forbes назвал лучший российский вуз
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России, поместив на первое место в нем Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (54,11 балла).
Обновлено в 03:21
Общество
В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре
Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 01:59