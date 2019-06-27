Мадуро: участники попытки переворота в Венесуэле пойманыВести.Ru вчера в 19:20

Ранее министр связи и информации Венесуэлы сообщил, что 23 и 24 июня представители оппозиции, действовавшие при поддержке Соединенных Штатов, Колумбии и Чили, намеревалась организовать в стране государственный переворот, убийство президента Николаса Мадуро, его жены Силии Флорес и главы Национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо.

Политика Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.

Политика В Киеве запретили называть проспекты именами Шухевича и Бандеры Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен запрещенных в России Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Политика Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.

Политика Природоохранный чиновник стал врио главы Ингушетии С 2004 года Калиматов стал прокурором Ингушетии, в 2007 году вернулся в Самарскую область и занимал разные посты при губернаторе региона.

Общество В Екатеринбурге согласовали три площадки для храма Святой Екатерины В Екатеринбурге согласовали три из шести площадок для строительства храма Святой Екатерины.

Гаджеты В Intel придумали, как противостоять успехам AMD В Intel объясняют возрождение AMD "стратегической переориентацией компании на высокопроизводительные продукты премиум-класса для сегментов рынка настольных компьютеров, центров обработки данных и серверов".

Музыка Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников «25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.

Транспорт На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.

Армия и оружие В конгрессе США решили ограничить полномочия Трампа по Ирану В американском конгрессе призвали ограничить полномочия президента страны Дональда Трампа в том, что касается возможного начала войны с иранской стороной.

Армия и оружие Шойгу назвал целью информационной войны Запада подчинение России Запад ведёт информационную войну с Россией, чтобы сделать её управляемой, а затем подчинить и весь мир, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Наука В Крыму нашли окаменелости крупнейшей птицы Северного полушария Российские палеонтологи нашли в Крыму окаменелости крупнейшей птицы Северного полушария, сообщается в Journal of Vertebrate Paleontology.

Общество Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Театры Названа причина отказа Пласидо Доминго выйти на сцену Мариинки В пресс-службе театра сообщили, что Доминго участвовал во всех репетициях спектакля, но перед самым выходом на сцену принял решение отказаться от участия в постановке из-за резкого ухудшения здоровья — знаменитый тенор частично потерял голос и не мог петь.

Политика В РПЦ отреагировали на слова митрополита о смерти безбожников на войне В Московском патриархате прокомментировали заявление белгородского митрополита о том, что ВОВ выиграли крещёные люди, а безбожники погибали.

Авто Какие автомобили предпочитает Андрей Малахов 2-дверный светло-серый автомобиль оказался таким удобным, что Андрей назвал его «домом на колесах».

Здоровье 27 амурских детей с гепатитом С пролечат противовирусным препаратом Всего же препарат назначат 27 амурским детям, у которых диагностировали гепатит С. 16 из них в возрасте от 12 до 18 лет пройдут лечение в этом году.

Общество В зоне проведения саммита G20 создан кризисный штаб на случай непогоды При кабмине Японии создан кризисный штаб в связи с угрозой сильных ливней в районе проведения саммита G20.

Происшествия В Саратовской области потушили крупный пожар на рынке Пожарные в среду потушили возгорание кровли рынка в центре города Энгельс Саратовской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, никто не пострадал, сообщила РИА Новости заместитель начальника пресс-службы областного главка МЧС Наталия Каранатова.

Армия и оружие Американский корабль проследил за российским Американский корабль проследил за действиями российского фрегата «Адмирал Горшков» у кубинского побережья.

Экономика Путин изменил расчет НДФЛ задним числом Какие выплаты освобождены от НДФЛПодробный список Изменения по НДФЛ задним числом Путин подписал Федеральный закон от 17.06.2019 № 147-ФЗ.

Общество МЧС предупреждает о грозе с градом в Москве В ближайшие несколько часов в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, сообщает пресс-служба МЧС столицы.

Политика Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России Актер Вахтанг Кикабидзе в интервью газете "Московский комсомолец" высказал свое мнение о ситуации в Грузии.