Политика
Мадуро: участники попытки переворота в Венесуэле пойманыВести.Ru вчера в 19:20
Ранее министр связи и информации Венесуэлы сообщил, что 23 и 24 июня представители оппозиции, действовавшие при поддержке Соединенных Штатов, Колумбии и Чили, намеревалась организовать в стране государственный переворот, убийство президента Николаса Мадуро, его жены Силии Флорес и главы Национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо.
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