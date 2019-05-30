Мадуро заявил о тайных переговорах властей Венесуэлы с оппозициейКомсомольская правда 02:11

Власти Венесуэлы в течение как минимум двух месяцев вели тайные переговоры с оппозицией. Об этом заявил президент республики Николас Мадуро.

Мадуро заявил о тайных переговорах властей Венесуэлы с оппозицией

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