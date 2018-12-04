Политика

Мадуро сообщил о вылете в Россию для встречи с Путиным
РБК
20:46

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о том, что он направляется с визитом в Россию. Об этом венесуэльский лидер написал в Twitter. По его словам, целью поездки является укрепление дипломатических отношений между Москвой и Каракасом.
РБК20:46
Николас Мадуро
Сейчас мы отправляемся в Российскую Федерацию для расширения и укрепления дипломатических отношений и дружественных связей между нашими братскими странами.
— Николас Мадуро, венесуэльский политикТелеканал 360° 21:56
с чего всё началось
Президент Венесуэлы Николас Мадуро направился в Россию на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, говорится
 в его сообщении, опубликованном в твиттере.
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