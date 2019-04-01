Мадуро сообщил о принятии месячного плана электроснабжения ВенесуэлыИнтерфакс вчера в 22:48

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что утвердил месячный план восстановления системы электроснабжения страны, предусматривающий регулирование нагрузки на энергосети.

с чего всё началось

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