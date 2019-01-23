Политика

Мадуро разорвал дипломатические отношения с СШАВедомости 15:51

Американским дипломатам дается 72 часа на то, чтобы покинуть территорию Венесуэлы. «Выступая перед лицом народов мира, в качестве конституционно избранного президента, я принял решение разорвать дипломатические и политические отношения с империалистическими властями США», — заявил Мадуро.
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Николас Мадуро
Я решил разорвать дипломатические и политические отношения с правительством Соединённых Штатов. В этот исторический день я подписываю дипломатическую ноту, предоставляя 72 часа всему дипломатическому и консульскому персоналу США на то, чтобы покинуть Венесуэлу.
— Николас Мадуро, венесуэльский политикНТВ 16:51

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Венесуэльский государственный и политический деятель, действующий президент Венесуэлы с 19 апреля 2013 года. В прошлом - министр иностранных дел правительства Уго Чавеса и вице-президент.
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