Политика
США отказали Венесуэле в разрыве дипотношенийРИА Новости вчера в 20:29
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что лидер Венесуэлы Николас Мадуро не имеет полномочий для разрыва дипломатических отношений с Вашингтоном, Соединенные Штаты намерены поддерживать связи с этой латиноамериканской страной через Хуана Гуаидо, объявившего себя временным "президентом".
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Соединенные Штаты не признают режим Мадуро в качестве правительства Венесуэлы. Соответственно, Соединенные Штаты не считают, что бывший президент Николас Мадуро имеет юридические полномочия разрывать дипломатические отношения с Соединенными Штатами или объявлять наших дипломатов персонами нон-грата.
— Майк Помпео, американский политикRambler News Service 00:26
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