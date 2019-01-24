Политика
Мадуро разорвал дипломатические отношения Венесуэлы и СШАРБК вчера в 15:25
Президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с США и потребовал от американских дипломатов покинуть страну в течение 72 часов. Об этом заявил, выступая перед своими сторонниками, трансляцию вел телеканал Globovision.
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Соединенные Штаты поддерживают дипотношения с Венесуэлой, и будут осуществлять отношения с Венесуэлой через правительство временного президента Хуана Гуаидо, который пригласил нас оставаться в Венесуэле.
— Майк Помпео, американский политикКомсомольская правда вчера в 21:51
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Армия и оружие
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Происшествия
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Политика
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Во время затмения на Луну упал метеорит
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Авто
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Технологии
С 1 февраля могут быть сбои в работе сайтов госорганов и банков
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Экономика
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Спорт
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Российские фигуристки Алина Загитова и Софья Самодурова рассказали о поддержке заслуженного тренера Татьяны Тарасовой на чемпионате Европы по фигурному катанию, передает "Советский спорт".
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Наука
Boeing испытал автономный самолет для передвижения в городе
Компания Boeing провела первый испытательный полет автономного пассажирского воздушного судна (PAV) для транспортировки в городской среде.
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Транспорт
Власти Петербурга законсервируют ряд строящихся станций метро
Власти Санкт-Петербурга заключат договор на консервацию и поддержание горных выработок и сооружение строящихся станций метро.
Обновлено вчера в 18:46
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Население России уменьшилось впервые за десять лет
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Honda представит в Женеве собственный электрокар Urban EV 2017
Компания Honda в рамках ожидаемого автосалона в Женеве представит собственный электрокар под названием Urban EV.
Обновлено вчера в 10:24
Происшествия
Недовольные соседи сломали пандус для ребенка-инвалида в Москве
Жильцы многоэтажного дома на юго-востоке Москвы сломали пандус, установленный для недавно переехавшей семьи с ребенком-инвалидом.
Обновлено вчера в 17:56
Общество
В Росрыболовстве назвали самую полезную в мире рыбу
Обновлено вчера в 19:15
Гаджеты
Гендиректора Apple рассмешил вопрос про Яндекс.Телефон
Гендиректор производителя iPhone, американской корпорации Apple, Тим Кук рассмеялся в ответ на вопрос про то, что он думает о Яндекс.Телефоне.
Обновлено вчера в 19:15
Интернет
Больше половины пользователей Windows оказались под угрозой
Более половины программ, установленных на компьютерах на базе Windows, подвергают опасности пользователей из-за уязвимостей.
Обновлено вчера в 22:00
Авто
Ford обновил пикап Ranger для рынка Европы
Компания Ford провела обновление пикапа Ranger для рынка Европы.
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Subaru остановила производство на единственном заводе в Японии
Японский производитель автомобилей Subaru приостановил работу единственного завода в Японии.
Обновлено вчера в 08:22
Здоровье
Названо самое полезное для здоровья мороженое
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Происшествия
Не менее пяти человек погибли при стрельбе в банке во Флориде
Не менее пяти человек погибли в среду после того, как неизвестный захватил заложников и устроил стрельбу в банке Suntrust в городе Себринг во Флориде, сообщил телеканал CNN в четверг.
Обновлено вчера в 17:33
Политика
Захарова прокомментировала события в Венесуэле
«На примере событий в Венесуэле хорошо видно, как прогрессивное западное сообщество в реальности относится к международному праву, суверенитету и невмешательству во внутренние дела государств, в ручном режиме меняя там власть», — написала она в своем Facebook.
Обновлено вчера в 18:57
Общество
Основатель Alibaba назвал «болезнь страшнее рака»
Китайский миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что страшнее рака только человеческая глупость, потому что ее «нельзя вылечить».
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Гаджеты
Xiaomi показала свой первый складной смартфон с гибким экраном
20 февраля свой первый смартфон с гибким экраном покажет Samsung. Ранее подобный аппарат продемонстрировала китайская компания Royole.
Обновлено вчера в 03:45
Армия и оружие
Боевой робот «Уран-9» поступил на вооружение российской армии
Боевой роботизированный комплекс «Уран-9» принят на вооружение армии России, сообщил гендиректор концерна «Калашников» Владимир Дмитриев.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
Режим ЧС ввели в двух районах Самары из-за аварии на теплотрассе
Режим чрезвычайной ситуации введен в двух районах Самары в связи с прорывом на магистральном теплопроводе.
Обновлено вчера в 16:00
Наука
В Греции родится ребенок от трех родителей
Испанские ученные исследовательского центра «Embryotools» проводят реализацию уникального эксперимента, с помощью которого местная жительница родит ребенка, зачатого от трех родителей стразу, сообщает «News.ru».
Обновлено вчера в 14:43
Экономика
Россия и Китай создадут компанию в области цветной металлургии
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) намерен объявить о создании совместно с китайскими партнерами компании в области цветной металлургии, заявил Reuters глава фонда Кирилл Дмитриев на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
Обновлено вчера в 18:23
Общество
Тигра Амура собираются навсегда разлучить с козлом Тимуром
Тигра Амура, который нарушил законы природы, не стал есть козла Тимура, а подружился с парнокопытным, власти Хабаровского края собираются передать в Краснодарский край, в «Парк Тигров».
Обновлено вчера в 12:28