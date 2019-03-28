Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС в ВенесуэлеРИА Новости 01:37

Атака была совершена, безусловно, снайпером при помощи дальнобойной винтовки. За этим нападением стоят дьявольские марионетки, пусть ни у кого из венесуэльцев не будет в этом сомнений.

Атаку на крупнейшую в Венесуэле ГЭС "Эль-Гури" совершил снайпер при помощи дальнобойной винтовки, сообщил президент страны Николас Мадуро. "За этим нападением стоят дьявольские марионетки, пусть ни у кого из венесуэльцев не будет в этом сомнений".

Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС в Венесуэле

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