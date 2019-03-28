Политика
Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС ВенесуэлыГазета.Ru вчера в 23:51
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атаку на крупнейшую гидроэлектростанцию страны совершил снайпер.
Читать в источнике
Оценить26
Атака была совершена снайпером при помощи дальнобойной винтовки. За этим нападением стоят дьявольские марионетки.
— Николас Мадуро, венесуэльский политикФАН вчера в 23:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:56, Ашберн
Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года.
Обновлено в 00:05
Футбол
УЕФА открыл дисциплинарное дело против сборной Украины из-за Мораеса
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Украины из-за возможного нарушения при натурализации бразильского нападающего Жуниора Мораеса.
Обновлено вчера в 14:44
Политика
Трамп: Россия предпочла бы победу Клинтон на выборах в 2016 году
Американский глава вновь подчеркнул, что Москва не оказывала никакого влияния на исход голосования Президент США Дональд Трамп заявил, что РФ предпочла бы, чтобы на выборах американского главы в 2016 году победила его соперница Хиллари Клинтон, передает Fox News.
Обновлено вчера в 23:57
Общество
Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами
Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».
Обновлено вчера в 06:10
Политика
США уверены в безопасности Boeing 737 MAX
Федеральное авиационное управление США уверено в безопасности самолетов Boeing 737 MAX, заявил исполняющий обязанности ведомства Дэниел Элуэлл.
Обновлено в 01:06
Здоровье
Жители России в 2018 году съели сахара в два раза больше нормы
В 2018 году в России потребление мяса и мясопродуктов при установленной Минздравом норме 73 кг составило 75,1 кг на человека.
Обновлено в 01:38
Экономика
Силуанов заявил о возможности увеличить пенсии до 20%
Система индивидуального пенсионного капитала (ИПК) позволит увеличить пенсии участникам программы до 20% в зависимости от уровня заработной платы, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено 26 марта в 06:44
Политика
Медведев удалил Абызова из друзей во «ВКонтакте»
Экс-министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов пропал из списка друзей премьер-министра Дмитрия Медведева в социальной сети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 10:36
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Медведев назвал самые проблемные регионы России
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.
Обновлено вчера в 11:37
Политика
Помпео анонсировал совместные с НАТО меры против России из-за Украины
Госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в палате представителей заявил, что в ближайшем будущем планирует объявил о новых, совместных с НАТО дополнительных мерах против России в связи с ситуацией на Украине, передает Reuters.
Обновлено вчера в 16:46
Здоровье
Беглов потребовал решить проблему с очередями в поликлиники Петербурга
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов потребовал ввести в эксплуатацию недостроенные медицинские центры и призвал ликвидировать очереди в уже существующих поликлиниках.
Обновлено 26 марта в 16:32
Происшествия
В здании правительства Хабаровского края проходят обыски
Власти Хабаровского края подтвердили сообщения о том, что в здании регионального правительства проходят обыски.
Обновлено в 01:48
Культура
YouTube удалил новые ролики Парфенова и Дудя
Видеохостинг YouTube удалил свежие ролики журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя.
Обновлено вчера в 20:49
Политика
Олега Гуменюка избрали мэром Владивостока
Депутаты Думы Владивостока в четверг выбрали и.о. мэра Олега Гуменюка на пост главы города, передает корреспондент РИА Новости с заседания.
Обновлено вчера в 20:39
Хоккей
Гол Радулова помог «Далласу» победить «Калгари» в НХЛ
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» на выезде обыграл «Калгари Флеймз».
Обновлено в 01:12
Политика
Силуанов негативно отнесся к задержанию Абызова
Первый вице-премьер правительства Антон Силуанов заявил, что негативно относится к задержанию экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова; он рассчитывает, что суд разберется в этой ситуации.
Обновлено вчера в 07:20
Общество
«Дальневосточный гектар» стал доступен переселенцам без гражданства
В четверг, 28 марта, в силу вступили поправки в закон о «дальневосточном гектаре», согласно которым получить бесплатный участок земли на Дальнем Востоке смогут не только россияне, но и иностранцы, и даже люди без гражданства.
Обновлено вчера в 23:51
Авто
Aurus выпустит парадный кабриолет
В Сети появились первые снимки кабриолета на базе Единой модульной платформы, который будет выпущен под маркой Aurus.
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
Адвокаты Абызова предложили за него залог в миллиард рублей
Защита арестованного вчера экс-министра по открытому правительству Михаила Абызова предложила за него залог в размере миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 11:08
Политика
Британский парламент отверг все альтернативные варианты по Brexit
Британские парламентарии не поддержали в полной мере ни один из восьми вариантов дальнейших действий, касающихся Brexit, продемонстрировав лишь, что они категорически против выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения 12 апреля и что идея нового референдума пользуется наибольшей поддержкой.
Обновлено вчера в 18:27
Армия и оружие
Герасимов обсудил военное сотрудничество с командующим Сухопутными войсками Камбоджи
Обновлено вчера в 12:02
Общество
Гороскоп на 28 марта: кто-то сегодня изрядно потреплет ваши нервы
Что касается любовных отношений, то здесь сегодня тоже важна конкретность и ясность.
Обновлено в 00:03
Экономика
«Ростелеком» сохранит бренд Tele2 после консолидации
Мобильный оператор Tele2 продолжит работать под своим брендом после консолидации "Ростелекомом" 100% долей компании, сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.
Обновлено вчера в 20:55
Экономика
Центробанк отметил сохранение роста ВВП России в феврале
Экономика России в феврале 2019 года продолжила рост. Об этом говорится в докладе Центробанка «Экономика: факты, оценки, комментарии».
Обновлено вчера в 17:20
Политика
Суд в Вильнюсе вынес приговор министру обороны СССР
Обновлено вчера в 04:55
Армия и оружие
Индия испытала противоспутниковую ракету
Индия успешно испытала новую ракету, которая сбила спутник на околоземной орбите, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено вчера в 05:17
Армия и оружие
Два корабля НАТО прибудут в порт Одессы
Корабли ВМС Канады и Испании — «Торонто» и «Санта Мария» — из состава постоянной военно-морской группы НАТО прибудут в порт Одессы 1 апреля, сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на представительство альянса на Украине.
Обновлено вчера в 13:22