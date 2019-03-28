Политика

Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС ВенесуэлыГазета.Ru вчера в 23:51

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атаку на крупнейшую гидроэлектростанцию страны совершил снайпер.
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Николас Мадуро
Атака была совершена снайпером при помощи дальнобойной винтовки. За этим нападением стоят дьявольские марионетки.
— Николас Мадуро, венесуэльский политикФАН вчера в 23:24

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Обновлено 26 марта в 16:32
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Обновлено вчера в 20:49
Политика

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Общество

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