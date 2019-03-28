Политика
Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС ВенесуэлыГазета.Ru вчера в 23:51
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атаку на крупнейшую гидроэлектростанцию страны совершил снайпер.
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Атака была совершена, безусловно, снайпером при помощи дальнобойной винтовки. За этим нападением стоят дьявольские марионетки, пусть ни у кого из венесуэльцев не будет в этом сомнений.
— Николас Мадуро, венесуэльский политикРадио Sputnik 02:54
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Политика
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Обновлено в 02:38
Общество
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Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».
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Специалисты объяснили, что их исследование призвано привлечь внимание к тому факту, что даже умеренное потребление алкоголя и курение небольшого количества сигарет наносит серьезный ущерб здоровью.
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Обновлено в 01:53
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Матчем между ЦСКА и СКА стартуют полуфинальные серии плей-офф КХЛ
Матчем между московским ЦСКА и петербургским СКА начнутся полуфинальные серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Эксперты ожидают, что модель впервые дебютирует уже в нынешнем году на Параде Победы 9 мая.
Обновлено вчера в 08:21
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93% московских детей-сирот воспитываются в семьях
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