Политика

Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС ВенесуэлыГазета.Ru вчера в 23:51

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атаку на крупнейшую гидроэлектростанцию страны совершил снайпер.
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Николас Мадуро
Атака была совершена, безусловно, снайпером при помощи дальнобойной винтовки. За этим нападением стоят дьявольские марионетки, пусть ни у кого из венесуэльцев не будет в этом сомнений.
— Николас Мадуро, венесуэльский политикРадио Sputnik 02:54

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