Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС ВенесуэлыГазета.Ru вчера в 23:51

Атака была совершена, безусловно, снайпером при помощи дальнобойной винтовки. За этим нападением стоят дьявольские марионетки, пусть ни у кого из венесуэльцев не будет в этом сомнений.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атаку на крупнейшую гидроэлектростанцию страны совершил снайпер.

Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС Венесуэлы

Политика Бывший губернатор Хабаровского края задержан в Москве Бывший губернатор Хабаровского края и полпред в Дальневосточном федеральном округе, академик РАН Виктор Ишаев задержан в Москве, передают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Политика Медведев назвал самые проблемные регионы России Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.

Политика Соратник Ельцина госпитализирован в Екатеринбурге Бывший госсекретарь РСФСР 73-летний Геннадий Бурбулис госпитализирован с инсультом в Екатеринбурге.

Спорт Траньков отказался тренировать пару фигуристов Тарасовой и Морозова Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков больше не будет тренировать российскую пару фигуристов Евгения Тарасова / Владимир Морозов, сообщает "Матч ТВ".

Политика Стало известно, когда Дворкович уехал из России Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.

Шоу-бизнес Лиза Галкина затмила всех детей на модном показе Валентина Юдашкина Недавно в Москве состоялся детский модный показ новой коллекции Валентина Юдашкина, в котором приняли участие наследники многих российских звезд.

Транспорт ГИБДД определилась с выдачей госномеров Ранее предполагалось, что с 4 августа начнет действовать закон, который снимал с ГИБДД "бремя" выдачи госномеров.

Политика Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.

Политика США противодействуют вмешательству России в выборы на Украине — Помпео США принимают меры для предотвращения вмешательства России в украинские выборы, заявил государственный секретарь США Майк Помпео во время презентации стратегии госдепа США по внешней политике на 2020 год, сообщило 28 марта информационное агентство «УНИАН».

Общество Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».

Наука Вычислен опасный уровень потребления алкоголя и сигарет Специалисты объяснили, что их исследование призвано привлечь внимание к тому факту, что даже умеренное потребление алкоголя и курение небольшого количества сигарет наносит серьезный ущерб здоровью.

Экономика Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.

Происшествия «Коммерсантъ» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова В начале 2014 г. на счета Blacksiris "Сибэко" и РЭС перевели 4 млрд руб. Этими деньгами злоумышленники "распорядились по своему усмотрению", полагает следствие.

Авто Владелец Kia Sorento отсудил у официального дилера более 7 млн рублей Житель Курганской области смог отсудить у официального дилера Kia более 7 млн рублей за купленный в 2015 году Kia Sorento.

Гаджеты «Роскачество» обновило рейтинг лучших смартфонов Специалисты «Роскачества» протестировали 25 новейших смартфонов, появившихся на рынке с конца 2018 года.

Космос NASA попросило Роскосмос отложить запуск «Союза» к МКС NASA попросило Роскосмос отложить июльский запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» к Международной космической станции (МКС) на две недели.

Происшествия Названы главные причины самоубийства российских полицейских Чаще всего сотрудники российской полиции совершают самоубийство из-за домашних проблем и отсутствия интереса к карьерному росту.

Происшествия Опубликовано видео с места крушения военного вертолета в Казахстане В Сети появилось видео с места крушения военного вертолета Ми-8 в Кызылординской области Казахстана.

Шоу-бизнес Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.

Армия и оружие Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку» Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.

Авто Компания Kia показала в Сеуле два новых концептуальных кроссовера На автошоу в Сеуле компания Kia презентовала два новых концептуальных паркетника, которые должны продемонстрировать дизайн будущих моделей марки.

Хоккей Матчем между ЦСКА и СКА стартуют полуфинальные серии плей-офф КХЛ Матчем между московским ЦСКА и петербургским СКА начнутся полуфинальные серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).