Атака была совершена, безусловно, снайпером при помощи дальнобойной винтовки. За этим нападением стоят дьявольские марионетки, пусть ни у кого из венесуэльцев не будет в этом сомнений.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атаку на крупнейшую гидроэлектростанцию страны совершил снайпер.

Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС Венесуэлы

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