Политика
Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС ВенесуэлыГазета.Ru вчера в 23:51
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атаку на крупнейшую гидроэлектростанцию страны совершил снайпер.
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Атака была совершена, безусловно, снайпером при помощи дальнобойной винтовки. За этим нападением стоят дьявольские марионетки, пусть ни у кого из венесуэльцев не будет в этом сомнений.
— Николас Мадуро, венесуэльский политикРИА Новости вчера в 22:24
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Транспорт
Шереметьево вводит обслуживание по электронным посадочным талонам
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Обновлено вчера в 21:24
Экономика
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Автомобильный концерт Ford планирует потратить $200 млн на выплаты сотрудникам в России и поставщикам из-за закрытия нескольких заводов Ford Sollers в РФ, говорится в сообщении автопроизводителя.
Обновлено вчера в 15:02
Армия и оружие
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Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено вчера в 18:49
Политика
Трамп: Россия предпочла бы победу Клинтон на выборах в 2016 году
Американский глава вновь подчеркнул, что Москва не оказывала никакого влияния на исход голосования Президент США Дональд Трамп заявил, что РФ предпочла бы, чтобы на выборах американского главы в 2016 году победила его соперница Хиллари Клинтон, передает Fox News.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
Серия мощных взрывов прогремела в украинском Кропивницком
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Политика
Медведев назвал самые слабые регионы России
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Обновлено вчера в 10:26
Политика
Сирия предложила США отдать Израилю два своих штата
Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари предложил США отдать Израилю два своих штата — Северную и Южную Каролину — вместо Голанских высот.
Обновлено вчера в 22:58
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Анджелина Джоли станет супергероем Marvel
Джоли сделала выбор в пользу проекта Marvel, сюжет которого будет крутиться вокруг сверхдержав и почти бессмертных существах, а также о неких девиантах — существах-монстрах, созданных пришельцами.
Обновлено вчера в 22:29
Авто
Aurus выпустит парадный кабриолет
Скорее всего, парадный кабриолет Aurus присоединится к федеральному проекту «Кортеж», в рамках которого уже построены бронированный лимузин Senat L700, седан Senat S600 и минивэн Arsenal.
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия
Повесивший кота житель Хабаровского края получил реальный срок
Как установил суд, в феврале этого года мужчина затянул на шее кота веревку и вывесил его на балконе своей квартиры.
Обновлено в 00:12
Шоу-бизнес
Божена Рынска назвала размер состояния Малашенко
По версии Рынска, общий размер состояния Игоря Малашенко составляет $16 млн.
Обновлено вчера в 09:41
Авто
Китай урежет субсидии на покупку электромобилей
Китай с июня этого года резко урежет субсидии производителям электромобилей.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия
Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Армия и оружие
Китайские и российские ученые изобрели уникальный маскировочный материал
Китайские и российские ученые совместно разработали уникальный маскировочный материал.
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия
Суд не согласился отпустить Абызова под залог в миллиард рублей
Адвокат экс-министра Сергей Дрозда предложил отпустить Абызова под залог в размере одного миллиарда рублей.
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Шоу-бизнес
Алсу с дочками украсила обложку журнала
Алсу вместе со своими дочками Микеллой и Сафиной стала главной героиней нового выпуска журнала «Антенна», сообщает storinka.com.ua.
Обновлено вчера в 18:00
Общество
Строительство завода по розливу воды в Култуке суд признал незаконным
Обновлено вчера в 11:49
Культура
Новый мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звёздных войн»
Обновлено вчера в 06:56
Футбол
Фабрегас составил символическую команду из одноклубников
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас составил свою символическую сборную из одноклубников за всю свою карьеру.
Обновлено вчера в 22:39
Авто
Немецкие СМИ предсказали успех внедорожника Lada 4x4 Vision
Немецкий журнал Stern оценил внедорожник Lada 4x4 Vision, отметив его "своеобразный" дизайн.
Обновлено вчера в 21:57
Армия и оружие
В Черное море вошла подлодка «Великий Новгород» с ракетами «Калибр»
Новейшая дизель-электрическая подводная лодка ВМФ РФ "Великий Новгород", оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", в среду, пройдя Босфор, вошла в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские новостные порталы, публикующие фотографии ее прохождения через пролив.
Обновлено вчера в 08:43
Политика
Мэром Владивостока избран и. о. главы города Гуменюк
Депутаты Владивостока избрали и. о. мэра Олега Гуменюка на пост главы города. Инаугурация нового главы состоится 5 апреля.
Обновлено вчера в 21:43
Театры
В Большом театре вручили премии «Золотая маска»
Торжественная церемония награждения театральными премиями "Золотая маска", которая проходит в среду в Большом театре, завершилась вручением награды "За выдающийся вклад в развитие театра" известному британскому режиссеру Деклану Доннеллану.
Обновлено вчера в 13:11
Здоровье
Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатах
Медицинский персонал роддома в башкирском Салавате, где сотрудники смеялись над озвученными руководством цифрами о зарплатах, рассказал в интервью сайту ufa1.ru об условиях труда и уровне окладов.
Обновлено вчера в 23:35
Политика
США заблокируют российский газ в Европе
Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, который призван сократить зависимость Европы от поставок российского голубого топлива.
Обновлено 26 марта в 01:31
Общество
В Южной Корее вводится запрет на использование одноразовых пластиковых пакетов
Нарушители запрета могут быть подвергнуты штрафу на сумму до 3 млн вон (это более 2,5 тыс. долларов).В то же время разрешается использование одноразовых пластиковых пакетов для упаковки влажных и пачкающихся товаров, таких как мясные и рыбные продукты, неочищенные овощи и мороженое.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
В Сиэтле произошла стрельба, есть жертвы
В американском городе Сиэтл в результате стрельбы погиб один человек. Об этом сообщает Seattle Times.
Обновлено вчера в 21:06
Политика
Гуайдо назначил дату начала «операции» по свержению Мадуро
Спикер Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы, лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил, что 6 апреля в республике стартует операция «Свобода», целью которой является свержение режима действующего президента Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 17:02
Космос
США намерены установить постоянное присутствие на Луне — NASA
Обновлено вчера в 21:54
Политика
Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом
Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом. Он пройдет по новому протоколу, который вступил в силу только в этом году.
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