Мадуро рассказал о тайных переговорах с венесуэльской оппозициейРИА Новости вчера в 19:48

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в среду о завершении второго дня диалога с оппозицией в Норвегии и сообщил, что переговоры тайно велись в течение трех предшествующих месяцев.

Мадуро рассказал о тайных переговорах с венесуэльской оппозицией

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