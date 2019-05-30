Политика

Мадуро рассказал о тайных переговорах с венесуэльской оппозициейРИА Новости вчера в 19:48

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в среду о завершении второго дня диалога с оппозицией в Норвегии и сообщил, что переговоры тайно велись в течение трех предшествующих месяцев.
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