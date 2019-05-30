Политика
Мадуро рассказал о тайных переговорах с венесуэльской оппозициейРИА Новости вчера в 19:48
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в среду о завершении второго дня диалога с оппозицией в Норвегии и сообщил, что переговоры тайно велись в течение трех предшествующих месяцев.
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Гуайдо сообщил о продолжении протестов после провалившихся переговоров в Норвегии
Московский Комсомолецвчера в 23:17
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Норвегия организует переговоры представителей властей Венесуэлы и оппозиции
КП - Северная Европа28 мая в 01:21
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Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.
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Алексей Текслер высказался о развитии медицины в Челябинской области
О развитии медицины на Южном Урале высказался руководитель Челябинской области Алексей Текслер.
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