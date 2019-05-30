Политика
Мадуро рассказал о тайных переговорах с венесуэльской оппозициейРИА Новости вчера в 19:48
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в среду о завершении второго дня диалога с оппозицией в Норвегии и сообщил, что переговоры тайно велись в течение трех предшествующих месяцев.
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Гуайдо сообщил о продолжении протестов после провалившихся переговоров в Норвегии
Московский Комсомолецвчера в 23:17
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 00:31, Ашберн
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Норвегия организует переговоры представителей властей Венесуэлы и оппозиции
КП - Северная Европа28 мая в 01:21
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 00:31, Ашберн
Авто
Новый Bentley Flying Spur получит полноуправляемое шасси
Обновлено вчера в 08:19
Армия и оружие
Россия отвергла обвинения США в нарушении ядерного договора
Россия категорически отвергает обвинения США в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Обновлено вчера в 23:14
Общество
Власти ЯНАО заподозрили ошибку в расчетах Росстата об уровне бедности
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) считает, что в расчетах Росстата об уровне бедности могла быть ошибка, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО «Интерфаксу».
Обновлено вчера в 07:03
Общество
В ивановских школах сорвана сдача ЕГЭ
В настоящее время наш корреспондент выясняет, что же такого произошло в Ивановской области, что сорвало сдачу ЕГЭ по математике.
Обновлено вчера в 05:51
Экономика
В Госдуме рассказали о проекте оплаты пенсий НПФ на старых условиях
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с газетой «Известия» сообщил о планах внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о том, что клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Зеленский вернул Саакашвили украинский паспорт
Обновлено 28 мая в 09:41
Происшествия
ВС РФ признал законным пожизненный срок для серийного убийцы
Верховный суд вынес решение по делу серийного убийцы Евгения Чуплинского, которого суд в Новосибирске приговорил к пожизненному сроку.
Обновлено вчера в 15:47
Транспорт
СМИ сообщили о двукратном росте цен на билеты в плацкарт
"Поскольку цены на проезд в плацкартных и общих вагонах устанавливаются государством, то существенного роста на любые направления нет", – сказали в пресс-службе перевозчика.
Обновлено вчера в 18:30
Политика
Брянский губернатор Александр Богомаз узнает судьбу у старца Илия
Обновлено вчера в 12:07
Политика
Зеленский срочно созывает заседание СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о срочном созыве заседания СНБО из-за проблем в угольной промышленности страны.
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия
В Екатеринбурге 16-летний водитель Hyundai насмерть сбил мотоциклиста
16-летний подросток на иномарке Hyundai насмерть сбил 34-летнего мужчину-байкера в Екатеринбурге.
Обновлено в 00:05
Происшествия
За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя
Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Наука
Яблони были «одомашнены» не человеком, а медведями и пчелами
Обновлено 27 мая в 07:19
Культура
Третьяковка откроет первую выставку в бывшем пространстве ЦДХ 21 июня
Обновлено вчера в 08:29
Политика
В Вашингтоне назвали американский СПГ «газом свободы»
В США сразу два представителя Министерства энергетики США назвали американский СПГ "свободным газом" и "молекулами американской свободы".
Обновлено вчера в 22:21
Космос
Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце
Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика - забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:29
Политика
ПЦУ признала недействительными выданные в 2019 году документы УПЦ КП
Предстатель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний подписал указ, который признал недействительными все документы Киевского патриархата Украинской православной церкви (УПЦ КП), выданные после 30 января 2019 года.
Обновлено вчера в 20:15
Общество
Новые скверы Южно-Сахалинска пока не хорошеют
Не прошло и трех недель после публикации Sakh.com "Не по чертежу: студенты Южно-Сахалинска убедились в странностях ремонта городских скверов", как примеру студентов решил последовать глава министерства архитектуры и градостроительства Сахалинской области Семен Вялкин.
Обновлено вчера в 23:18
Политика
Экс-министр экономики Украины рассказал о надвигающейся катастрофе
Украина движется к катастрофе, связанной с дефолтом, заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:25
Экономика
Экономисты предсказали снижение реальных доходов россиян в 2019 году
По данным Росстата, за первый квартал 2019 года реальные доходы россиян сократились на 2,3%. При этом Минэкономразвития ожидает, что по итогам года они вырастут на 1%. Устойчивый рост реальных доходов населения — одна из целей развития страны до 2024 года, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в майском указе после вступления в должность.
Обновлено 28 мая в 21:29
Здоровье
Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе
Обновлено вчера в 07:17
Происшествия
Задержаны десятки участников ОПГ, промышлявшие в сфере ЖКХ
Задержаны десятки участников ОПГ, включая ее лидеров. В помещениях, арендованных преступниками под офисы, проведены обыски.
Обновлено в 00:25
Политика
Шотландия проведет повторный референдум о независимости от Британии
Правительство Шотландии обнародовало законопроект, допускающий проведение нового референдума о независимости от Великобритании.
Обновлено вчера в 23:34
Здоровье
Минздрав: 16% смертей в России связаны с табакокурением
Около 16% от общего количества смертей на территории России связаны с потреблением табака. Об этом заявили в Минздраве РФ.
Обновлено вчера в 22:58
Футбол
ЦСКА предложил Итудису новый контракт
Руководство ЦСКА и главный тренер команды Димитрис Итудис дали друг другу устное согласие о продолжении сотрудничества.
Обновлено вчера в 21:56
Баскетбол
Баскетбольные «Химки» вышли в финал Единой лиги ВТБ
«Химки» дома обыграли УНИКС в четвертом матче полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает портал «Чемпионат».
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия
Во Львове радикалы захватили здание горсовета
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия
Летевший из Москвы в Якутск самолет вынужденно сел в Норильске
Обновлено вчера в 23:59
Общество
Гороскоп на 29 мая: Много романтики и немного прибыли
Гороскоп на 29 мая 2019 года предупреждает: сегодня вам нужно сделать окончательный выбор и остановиться на том человеке, с которым хотите построить длительные отношения.
Обновлено 28 мая в 18:00
Экономика
Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов.
Обновлено вчера в 17:06