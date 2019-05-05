Армия и оружие
Николас Мадуро призвал венесуэльских военных готовиться к войне с СШАРоссийская газета 01:45
Законный президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал военных быть готовыми отразить возможное вторжение со стороны США.
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Мы не слабая и не беспомощная страна, мы должны быть сплочёнными и более лояльными, чем когда-либо. Военные должны быть готовы… если однажды американская империя посмеет посягнуть на священную землю.
— Николас Мадуро, венесуэльский политикГоворит Москва 04:29
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