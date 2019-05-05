Армия и оружие

Николас Мадуро призвал венесуэльских военных готовиться к войне с СШАРоссийская газета 01:45

Законный президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал военных быть готовыми отразить возможное вторжение со стороны США.
Читать в источнике
Николас Мадуро
Мы не слабая и не беспомощная страна, мы должны быть сплочёнными и более лояльными, чем когда-либо. Военные должны быть готовы… если однажды американская империя посмеет посягнуть на священную землю.
— Николас Мадуро, венесуэльский политикГоворит Москва 04:29

Подробнее о событии

Мадуро призвал венесуэльских военных быть готовыми к нападению США

Коммерсантъ04:13

Мадуро призвал ВС Венесуэлы защищать страну от атак империализма

ТАССвчера в 11:12

Мадуро допустил возможное нападение США на Венесуэлу

РБК03:01

Мадуро призвал военных быть готовыми к вторжению США

РИА Новости02:57

Мадуро: военные должны быть готовы защищаться от американского вторжения

Вести.Ru00:21

Мадуро призвал военных быть готовыми к вторжению США

News.ruвчера в 11:35

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал военных страны готовиться к возможному вторжению Соединенных Штатов

Эхо Москвы03:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:28, Ашберн
Происшествия

В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции

В Киевской области в ночь на 5 мая застрелили начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие

В Челябинске соберут первый в мире противоминный трактор

Обновлено в 02:41
Единоборства

Головкин не оценил бой Альвареса с Джейкобсом

Утром 5 мая по московскому Альварес единогласным решением судей победил Джейкобса и с данного момента является чемпионом мира в среднем весе сразу по трем версиям.
Обновлено в 04:43
Общество

Российский педиатр выписала годовалому ребенку рецепт от 1919 года

В Челябинске педиатр выписала годовалому ребенку рецепт на лекарства на бланке, утвержденном Минздравом СССР.
Обновлено в 05:20
Авто

Renault представил обновленные фургоны Renault Master и Trafic

Французская компания показала новые версии малотоннажных фургонов Master и Trafic.
Обновлено в 03:51
Политика

Гуайдо признал провал попытки свержения Мадуро

Обновлено в 04:57
Общество

Проходящий в Новосибирске форум «Свободные люди» пытаются сорвать

Владельцам помещения в Академгородке, где проходят форум, звонят неизвестные. В Новосибирске проходит гражданский форум «Свободные люди».
Обновлено в 03:29
Общество

Кабмин упростил оформление билетов на поезд для младенцев

Согласно постановлению правительства, теперь оформление билета на поезд дальнего следования для детей в возрасте до одного месяца допускается на основании данных о медицинском свидетельстве о рождении, выданном в установленном порядке организацией или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими медицинскую деятельность.
Обновлено в 03:52
Общество

Эксперт оценил идентификацию в мессенджерах по номеру телефона

Эксперт по цифровой экономике Арсений Щельцин прокомментировал в беседе с RT вступившее в силу 5 мая постановление российского правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес

Владимир Машков уговорил дочь уйти от первого мужа

Обновлено в 04:00
Происшествия

В Сети появилось видео со стреляющим из автомата депутатом Госдумы

Обновлено в 00:09
Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

Обновлено вчера в 12:30
Хоккей

Василевский сыграет в воротах сборной России в матче с Чехией

Василевский защищал ворота сборной России в матче против Швеции (4:6) и был признан лучшим игроком команды.
Обновлено в 04:16
Армия и оружие

Израиль развернул бронетанковую бригаду на границе сектора Газа

Обновлено в 04:34
Общество

В Японии число детей сократилось до рекордного минимума

Число детей в возрасте до 15 лет в Японии снизилось до рекордно низких значений и составило 15,33 миллиона, свидетельствуют данные министерства внутренних дел, обнародованные по случаю отмечаемого в стране в воскресенье Дня детей.
Обновлено в 03:51
Общество

Российские города возглавили список самых экстремальных в мире

Обновлено вчера в 23:14
Политика

Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека

Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то Москва рассмотрит все варианты развития событий.
Обновлено в 04:31
Единоборства

Боксер Бетербиев защитил титул чемпиона мира по версии IBF

Как писал "Кавказский узел", 11 ноября 2017 года уроженец Хасавюрта Артур Бетербиев победил немца Энрико Келлинга и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжелом весе.
Обновлено в 04:52
Экономика

Инвесторы поверили в перспективы Under Armour. Акции подорожали на 8%

Акции Under Armour подорожали после публикации квартальных данных и обновления прогноза по доходам в лучшую сторону.
Обновлено 03 мая в 09:55
Кино

Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II

Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 03:41
Происшествия

В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн

Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).
Обновлено в 04:45
Политика

На Украине нашли повод перенести инаугурацию Зеленского

Избранный президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь соглашения с депутатами Верховной рады о дате проведения своей инаугурации.
Обновлено вчера в 18:09
Армия и оружие

В ДНР предотвратили попытку проникновения диверсантов

Обновлено в 05:01
Армия и оружие

Опубликованы фото с ракетных испытаний Северной Кореи

Северокорейская газета Rodong Sinmun опубликовала 16 фотографий с места проведения ракетных стрельб. Снимки доступны на сайте издания.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Трансгендера задержала и угрожала убийством полиция Махачкалы

В Махачкале, на первомайской «Монстрации», задержали Ольгу Москвитину.
Обновлено в 05:00
Происшествия

В Китае в результате пожара в жилом доме погибли пять человек

В результате пожара в жилом доме в китайской провинции Гуандун погибли пять человек, еще 27 пострадали.
Обновлено в 02:02
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Космос

Астрономы получили самый детальный снимок с телескопа «Хаббл»

Команда астрономов, работающая с космическим телескопом «Хаббл», получила наиболее детальный снимок области космоса, охватывающий 265 тыс. галактик.
Обновлено вчера в 05:05
Происшествия

Все дома. Пассажиры рейса Дубай-Оренбург благополучно приземлились

Обновлено в 04:18
Общество

Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес

При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
Обновлено в 04:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Николас Мадуро
Венесуэльский политик
Венесуэльский государственный и политический деятель. Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года. Министр иностранных дел в правительстве Уго Чавеса, вице-президент Венесуэлы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное