Николас Мадуро призвал венесуэльских военных готовиться к войне с СШАРоссийская газета 01:45

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Законный президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал военных быть готовыми отразить возможное вторжение со стороны США.

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